醫療器械行業的“獨角獸”，邁瑞醫療市值將可能問鼎創業板！

今年來各行各業的獨角獸企業集中上市，例如：前期醫藥行業的藥明康德(603259-CN)、新能源電池行業的寧德時代(300750-CN)等一係列公司，都成功上市A股。今天（9月27日）醫療器械行業的龍頭企業邁瑞醫療（300760-CN）首次成功在A股的創業板公開募資發行股票。

據邁瑞醫療招股說明書披露，公司此次發行股數、佔發行後總股本不超過12160萬股，發行完成後公開發行股數佔發行後總股數的比例不低於10%，募集資金總額為約59.34億元，發行市盈率為22.99倍，發行的每股價格為48.80元（人民幣，下同），保薦人為華泰證券。

（圖片來源：邁瑞醫療招股說明書）

作為醫療器械行業的龍頭公司，邁瑞醫療此次公開募集資金總額為57.5億元，金額超過了寧德時代，成為創業板有史以來最大規模的一筆IPO。下面我們重點分析公司的歷史財務數據以及公司上市之後可能達到的市值。

創業板扣非淨利潤第一名

上半年公司受益於醫療器械行業的持續穩定增長以及公司在研發、生產、營銷等方面的競爭優勢，2018年1至6月公司實現營業收入約68.08億元，較去年同期增長24.35%；歸屬於母公司股東淨利潤為18.72億元，較去年同期增長55.25%；扣非後歸屬於母公司股東淨利潤約為18.42億元，較去年同期增長50.48%。

從上半年數據看公司營收和淨利均保持快速增長，我們在回頭看看公司以往年度的業績，2015年至2017年三年營業收入由80.1億元增長至111.7億元，增長幅度約40%；淨利潤2015年至2017年由9.4億元增長至26億元，增長幅度接近兩倍。從歷史數據看公司近幾年的淨利潤增速明顯快於營業收入增速，說明了公司的利潤率在提升。

（圖片來源：邁瑞醫療招股說明書）

以上這些數據意味著什麽呢？據前期券商中國的數據，2018上半年國内A股創業板上市公司淨利潤超過10億元的僅2家，超過邁瑞醫療的企業僅有一家光線傳媒，但我們翻看光線傳媒半年報後發現，公司淨利潤的增長主要來源出售新麗傳媒股份確認的22億投資收益，扣除處置新麗傳媒的18.81億非經常性損益收入後，淨利潤僅為2.25億。也就是說邁瑞醫療2018年上半年淨利潤已經是創業板首位了。

另外，我們對於公司財務報表的其他項目均仔細閱讀，發現公司的利潤率持續提高，償債指標長期保持穩健，現金流穩定充足，從財務指標各方面看均是一家不錯的企業。

（圖片來源：邁瑞醫療招股說明書）

那麽，邁瑞醫療上市後市值會超過寧德時代成為創業板市值最高的公司嗎？

收獲8個漲停，市值問鼎創業板

對於這個問題，我們的回答是有可能的。據券商中國的數據顯示，現在創業板市值最高的是寧德時代（300750-CN）（約1600億元），邁瑞醫療招股書顯示，公司總股本為12.16億股。若以48.8元/股計算，邁瑞醫療在未上市之前，市值已達593.26億元，已經位居創業板市值的前十名。

如果我們類比醫藥行業同類上市公司藥明康德最多曾獲得16個漲停板，動態市盈率最高超過百倍，如果邁瑞醫療上市之後市盈率最高超過百倍，股價200元以上，市值則超過2000億元，問鼎A股創業板第一名。

若按上市首日漲44%計算，邁瑞醫療市值將達854.29億元，若收獲5個漲停，邁瑞醫療市值將超過溫氏股份，成為創業板第二大市值股票；若收獲8個漲停，邁瑞醫療市值將達1664.77億元，超過寧德時代，成為創業板第一大市值股票。2018年上市A股創業板公司的平均漲停板達9個，所以，邁瑞醫療上市後市值問鼎創業板概率是非常大的。

最後，我們簡單看了一下邁瑞醫療募集資金的投向，主要包括擴建各地區的項目，對於研發、營銷、信息平台進行升級，償還銀行貸款及補充運營資本。相信公司經過在二級市場募集資金，投資上面項目之後，會使公司業務如虎添翼，使公司產品更具有競爭力。

（圖片來源：邁瑞醫療招股說明書）

綜上所述，我們看到公司業務處於朝陽產業的醫療行業，未來人口老齡化，會給公司帶來更多的發展空間；財務上償債能力較好，現金流充足，加上此次公司成功在二級上市募得資金，公司的股價大概率上市之後會受到資本的追捧。

作者：鄭鵬超