【永豐期貨】台指選擇權盤後－台股傳金電齊揚 股匯雙升收復萬一關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 8 點至 10980 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 54.19 點，電子期逆價差擴至 - 2.06 點，金融期逆價差擴至 - 7.75 點。現貨部分，三大法人買超 115.54 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 6117 口至 14119 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 6052 口至 37339 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3747 口至 10023 口。

週三 Fed 一如預期決議升息一碼，且在會後聲明的措辭上刪除寬鬆用詞，並預期 12 月還將升息一碼，美股由紅翻黑三大指數全數下跌，連帶影響亞股投資人信心，週二台股早盤開低，但在金融與傳產股聯袂拉抬之下，拉升指數衝過 11000 之上，且尾盤再見買盤力道拉抬，收盤指數站穩萬一關卡，終場加權指數上漲 60 點或 0.547%，收在 11034.19 點，成交量能 1233.33 億，較前一日增加 152.98 億。今日八大類股除了紡織類股與食品類股收黑，其餘皆收紅，其中以塑化類股漲幅 1.24% 表現較佳，食品類股跌幅 0.46% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶量中紅 K 站穩萬一關卡，量能放大有利多方持續向上攻堅，但須注意下方各均線糾結，且月線持續走跌。外資方面在期現貨同步偏多操作，台幣匯率穩中有升，短線盤勢偏多，惟操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11300 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量由 11200 點上移至 11300 點，壓力區上移，賣權未平倉最大量持平集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.14 降至 1.13，大於中性值 1。買權平均隱含波動率由 11.21% 降至 10.8%，賣權平均隱含波動率由 13.82% 降至 13.79%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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