歐股盤前─Fed如預期升息一碼 歐股四大指數期貨漲跌互見

美國聯準會 (Fed) 週三 (26 日) 如外界預期升息一碼，聯邦基金利率目標範圍至 2% 至 2.25%，同時，英國財政大臣推文表示，英國已準備好參加 11 月舉辦退歐峰會；週四 (27 日) 歐股四大指數期貨漲跌互見。

台北時間週四 (27 日) 下午 2 點 45 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.41%，暫報 3407.0；英國 FTSE 100 指數期貨走揚 0.11%，暫報 7458.0；德國 DAX 指數期貨下跌 0.46%，暫報 12319.2，法國 CAC40 指數期貨走跌 0.05%，暫報 5494.5。

同時在匯率方面，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率下跌 0.28%，截稿前暫報 1.1707。

截稿前，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率下跌 0.28%。

政經消息方面，基於美國經濟穩健強勁、強勁的勞力市場，及通貨膨脹的考量，美國聯準會 (Fed) 週三 (26 日) 如外界預期升息一碼，聯邦基金利率目標範圍至 2% 至 2.25%。

美國總統川普對升息大感不滿，認為高利率將放緩美國經濟成長，並強調他是講求低利率的人。

面對總統的責難，Fed 主席鮑爾於記者會上表示，我們不考慮政治因素，我們只會按照自己的身分行事，這是我們一貫的作風。

此外，Fed 主席鮑爾提到並未看到通膨意外急升，此言論引發美國債券殖利率下降、美股週三 (26 日) 收盤走低，亞股週四 (27 日) 也連帶受到影響。

英國脫歐議題仍備受市場關注，英國財政大臣 Philip Hammond 週三 (26 日) 在推特上宣布，他將於 10 月 29 日提前發布秋季預算聲明，因為英國已準備好參加歐盟 11 月舉辦的特別峰會，簽署退歐協議。

企業消息方面，歐洲旅遊集團 TUI 與歐洲平價品牌 H&M 將發布最新財報。上週六 (22 日) 康卡斯特競標購得英國天空電視 (Sky)，並表示無意收購 Fox 轉讓的 Sky 剩餘股權。目前，Sky 後市備受市場關注。

數據方面，德國將公布 9 月 CPI 初步數據。