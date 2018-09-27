港股午盤跌0.45% 華興資本掛牌破發 金斯瑞遭狙擊腰斬臨停

美國聯準會 (Fed) 如期升息，美股承壓道指收盤跌逾 100 點，港股 ADR 偏軟，今 (27) 早香港金管局宣佈跟隨美股升息 1 碼。恒生指數早盤高開低走，截至午盤，恒指跌 0.45%，報 27693 點；國企指數漲 0.43%，報 10938.48 點；紅籌指數漲 0.38%，報 4397.7 點。

今天掛牌上市的華興資本 (1939-HK) 開盤持平於發行價，報港幣 31.8 元，市值港幣 174 億元。不過此後股價跌破發行價，且跌幅不斷擴大，截至午盤，華興資本一度跌近 15.25%，報港幣 26.9 元，市值不到港幣 150 億元。

華興董事長包凡表示，我們做對機構的業務，在市場上知道華興的人不多，大盤比較有挑戰在意料之中。大盤非常波動，最主要把業務做好，短期股價不是特別看重。

金斯瑞生物科技 (1548-HK) 遭做空機構狙擊，股價一度腰斬，此後臨時停牌，停牌前跌 26.79%，報港幣 11.86 元。

閻火研究發佈看空報告指出，金斯瑞生物科技缺乏創新研發 CAR-T 療法的教育和產業經驗；傳奇生物的專利申請屢遭碰壁，目前來看幾乎無法形成完成的專利保護體系；ASCO 上公佈的臨床資料涉嫌造假；管理層選擇高位套現，並且通過隱蔽的子公司股份支付方式竊取公眾股東利益。

閻火研究懷疑公司 CAR-T 資料涉嫌造假，對其最終估值僅為每股港幣 3.29 元，強烈建議賣出。

分析指出，短期內，相信港股仍以貿易戰問題為主導。恒指期貨今日結算，加上下週為大陸國慶長假期，成交偏淡。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 9.81 億元；深股通淨流入 0.4 億元。港股通南向通今日起關閉，10 月 8 日恢復開通。

滬股通中資金流入最多的是用友網路，淨流入 1.13 億元，其次為中珠醫療、復星醫藥、中國神華、航太資訊。資金流出最多的是中國平安，淨流出 1.64 億元。

深股通中資金流入最多的是華蘭生物，淨流入 8230 萬元，其次為萬達資訊、智飛生物、平安銀行、萬年青。資金流出最多的是飛馬國際，淨流出 2.31 億元。