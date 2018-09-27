中國秋冬季環境治理方案出爐 今年限產鬆綁明顯

中國生態環境部今 (27) 日公佈京津冀及周邊地區秋冬季大氣污染綜合治理方案，方案規定嚴格執行火電、鋼鐵、石化、化工、有色（不含氧化鋁）、水泥行業以及工業鍋爐大氣污染物特別排放限值，推進重點行業污染治理設施升級改造。推動實施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企業搬遷工程。

最新公佈的方案規定，從 10 月 1 日起，嚴格執行火電、鋼鐵、石化、化工、有色、水泥行業以及工業鍋爐大氣污染物特別排放限值，推進重點行業污染治理設施升級改造。2018 年 12 月底前，完成生態保護紅線劃定工作。

在深化工業污染治理方面，則規定各地禁止新增化工園區，加大各類開發區整合提升和集中整治力道，減少工業聚集區污染。按照「一區一熱源」原則，推動園區內分散燃煤鍋爐有效整合。

此外，還要加快城市建成區重污染企業搬遷改造或關閉退出，推動實施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企業搬遷工程。

中國官方表示，這次方案的目標是希望在鞏固環境空氣品質改善成果的基礎上，推動空氣品質持續改善，在 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期間，京津冀及周邊地區細顆粒物 (PM2.5) 平均濃度去年同期下降 3% 左右，重度及以上污染天數也比去年同期減少 3% 左右。

但有中國媒體解讀，今年的方案比去年有明顯調整，對限產鬆綁相當明顯，例如對行業污染排放績效水準明顯優於同行業其他企業的環保標杆企業，可不予限產，包括：電解鋁、鋁用炭素企業穩定達到超低排放的，氧化鋁企業穩定達到特別排放限值的。

據了解，這次調整主要是站在環保標準的角度出發，對過去「一刀切」限產的動態修正。加上這幾年來環保標準提高，已經讓不少京津冀地區環保不達標的重污染企業產能清出。

截止發稿，黑色系期貨依舊維持平穩走勢，並未出現大幅度波動。以鐵礦石為例，今天在平盤上下震盪，至截稿為至小漲 0.2%，報每噸 503 元。