比特大陸赴港IPO 擬8月30日遞件 目標估值300億美元

來自市場消息，早在 7 月傳出要在 8 月底赴港上市、全球第一大比特幣礦機生產商比特大陸 (Bitmain)，計劃於 8 月 30 日向港交所遞件申請上市，並於 2018 年底完成上市。中金公司擔任其上市主承銷商。比特大陸 IPO 估值或將達 300 億至 350 億美元 (約港幣 2354 億至 2747 億元)。

2017 年，比特大陸營收約 25 億美元，淨利潤逾 11 億美元，其中，礦機銷售營收占比超 90%。其中，礦機銷售營收占比超 90%。2018 年預計淨利 22 億美元，帳面現金超過 30 億美元。上市前，比特大陸外部股東占比大概率不超過 15%。2016 年開始布局 AI 晶片領域。

據新浪科技報導，比特大陸成立於 2013 年底，目前是全球最大的比特幣礦機製造商，壟斷超過 70% 的硬體，提供約 50% 的算力。在礦機研發和生產的基礎上，比特大陸的主營業務還包括礦場、礦池及雲挖礦服務。

比特大陸在北京、成都、武漢設有研發中心，在深圳、上海、天津、福州、青島、台北、香港等地設有分公司、子公司，在美國、以色列、荷蘭等國家組建了研發團隊，員工人數超過 2000 人。其中 40% 以上從事研發工作。50% 以上擁有碩博學歷。

除了比特大陸外，同行中排名第二的嘉楠耘智和第三的億邦國際，都相繼向港交所提交上市申請。

去年開始，比特幣等加密貨幣的火熱，帶動「挖礦」行業飛速成長，包括比特大陸在內的 3 大礦機巨頭業績也扶搖直上。

嘉楠耘智 2017 年「礦機」銷售額超過人民幣 13 億元，年增超過 4 倍；全年淨利潤人民幣 3.6 億元，年增超過 4 倍。億邦國際近 3 年業績也處於飛速增長階段。財務資料顯示，2015-2017 年，億邦國際營收從人民幣 9214 萬元增至 9.79 億元，年均複合增長率達到 225.91%，其中去年稅後盈餘高達人民幣 3.85 億元。

據比特大陸財報數據顯示，2016 和 2017 年比特大陸淨利潤分別為 0.97 億和 11.8 億美元。2018 年第 1 季淨利潤達到 10.6 億美元，預計 2018 年全年淨利潤不低於 22 億美元。

但情況似乎在今年第二季有所改變。資料顯示，比特幣價格從去年年底的近 2 萬美元高點，在近期持續走低一度跌破 6000 美元的關口，從而引發相關「礦機」生廠商 Q2 業績的滑坡。

據外媒報導，比特大陸在今年第二季虧損超過 6 億美元，但這一消息並未得到公司方面的回應。接近比特大陸人士透露，第二季財務資料將會在此後的招股書中披露，到時一切將水落石出。

比特大陸在傳出完成 B 輪融資後，公司投後估值被認為已達到 120 億至 150 億美元，而如果後期成功上市，市值更被外界預測，有可能高達 400 億 - 500 億美元。而此一估值預期被認為是其在「礦機」生產佔據近 6 成的市占率，以及去年高達 25 億美元的營收。

業內人士指出，比特大陸赴港上市將面臨加密貨幣行業整體蕭條、競爭對手已搶生一步向港交所遞交招股書、大環境疲弱等 3 大挑戰。