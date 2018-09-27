APREA專欄丨亞太REITs市場研究月報

GPR/APREA亞太房地產市場表現研究報告對比亞太不同資產類别、資產領域及不同地區的表現情況。

2018年7月份的報告結果如下：

1

所有資產類别：亞太REITs的市場表現在7月份超過所有其他資產類别

（1）亞太所有資產類别都在7月份均取得正收益——其中REITs的表現最為強勁；

（2）其中，上市房地產股票、股票和債券的回報率分别為0.8％，0.9％和0.1％，REITs則為1.6%。

2

上市房地產股票：7月份泰國和零售業表現優異

泰國（6％）和菲律賓（5.5％）是表現最好的兩個上市房地產股票市場。

零售領域的上市房地產股票則在本月表現最佳，總回報為2.7%。

在過去36個月中，印度（27.4％）和住宅領域（17％）的波動性最大。

3

REITs：7月份新加坡REITs和住宅REITs表現最佳

新加坡（4.5％）在該月取得最優表現。

住宅REITs（2.9％）超過零售REITs，在該月取得了最高的回報率。

4

亞洲與全球市場：亞洲REITs波動性最低

GPR250REIT指數提供了全球較大市值股票的市場表現情況。（請註意，該指數所包含的樣本不同於GPR/APREA指數）

（1）亞洲REITs7月份的總回報率為2.5％，相比之下，美國為0.7％，歐洲為0.2％；

（2）較全球REITs而言，亞洲REITs仍保持了最低的波動性，36個月的波動率為8.0％，而全球REITs平均波動率則為11.0％。

文章來源：REITs行業研究