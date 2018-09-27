第一階段A股“入富”比例為5.57% 料帶來100億美元資金流入

今日早間，全球第二大指數公司富時羅素正式宣佈將中國A股納入其指數體係，中國A股將從2019年6月開始分階段納入。第一階段結束後，預計中國A股將佔富時新興市場指數(FTSE Emerging Index)總額的比重約5.5%，代表100億美元資產的初始淨被動流入。在FTSE全球全CAP指數中，中國A股預計將有0.57%的權重。

公告顯示，中國A股的25%可投資比重將被納入到指數中，具體操作方面，富時羅素計劃從2019年6月開始，2020年3月結束，分三步完成整個納入流程，具體為2019年6月納入20%，2019年9月納入40%，2020年3月納入40%，涵蓋大、中、小股票。初步預計，在第一階段，中國A股佔富士羅素新興市場比重將為5.5%，第一階段納入將帶來100億美元的淨被動資金流入量。

據悉，富時全球股票指數體係(FTSE Global Equity Index Series，簡稱GEIS)是富時羅素指數公司的旗艦指數體係。截至18年3月，該指數體係涵蓋了47個不同國家的約1.6萬隻股票。GEIS指數體係按照市場和市值兩個維度進行劃分，市場維度可細分為發達市場、新興市場(細分為先進新興和次級新興)、前沿市場，市值維度包括大盤、中盤、小盤和微盤。A股佔富士羅素全球市場指數比重為0.57%。

此外，富時羅素將中國政府債券將被加入觀察名單。