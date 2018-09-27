傳滬倫通快來了 最快12月初開通

喊了許久的滬倫通，據傳最快 12 月初可望成行，目前各家證券公司都在準備相關業務方案。據瞭解，參與滬倫通下 CDR（中國存托憑證）的準入門檻擬設為人民幣 300 萬元。

《上海證券報》報導，目前滬倫通的安排進度處在安排投資人教育與培訓工作階段，預計十一長假後準備工作將加快動作，從 10 月 15 日到 11 月中旬，上交所會向券商開放全天候測試環境，讓券商測試。到了 10 月底則會安排三場全網測試，時間定在 10 月 27 日、11 月 17 日及 11 月 24 日，之後在業務上線前兩天再安排通關測試。

按照推算，通關測試時間最早可望安排在 12 月 1 日至 12 月 2 日。如果一切順利，預計滬倫通最早開通時間為 12 月 3 日。

至於滬倫通下的 CDR 投資人設有准入門檻，一開始，個人投資人必須符合證券帳戶和資金帳戶內資產在申請權限開通前 20 個交易日日均不低於人民幣 300 萬元的條件。而這 300 萬元不包括投資人透過融資融券交易融入的資金和證券。

除了資金門檻，投資人還得通過各家證券公司制定的風險承受能力評估測試，並簽署 CDR 風險揭示書。

在交易規則方面，CDR 和 A 股大致一致，上市第一天日漲跌幅亦為 10%。但在上交所全天休市達到或超過七個自然日的情況下，之後的首個交易日所有滬倫通下的 CDR 日漲跌幅將擴大至 20%。CDR 上市首日開盤參考價將以基礎股票在倫交所最新前收盤價和參考匯率及兌換比例進行折算。