Google證實「蜻蜓計畫」存在 有興趣重返中國

Google(GOOGL-US) 週三 (26 日) 首度公開證實「蜻蜓計畫 (Project Dragonfly)」的確存在，但由於在參議院聽證會上，並未多做細節說明，因而未減緩國會成員的擔憂。

Google 股價週三在接近尾盤時由上漲急落，一度轉跌，最終收漲 0.014%，收 1194.06 美元。

上個月 Intercept 網站率先報導，Google 計畫在中國推出新的搜索工具，內部稱為蜻蜓計畫，將要求中國用戶登錄搜索，並將關鍵數據提供給中國公司。

週三在參議院的聽證會上，參議員 Ted Cruz 詢問 Google 首席隱私官 Keith Enright 相關問題，Enright 承認，蜻蜓計畫確實存在。

谷歌：未接近推出

不過 Enright 表示，公司還尚未接近在中國推出搜索產品，因此他不清楚蜻蜓計畫包括什麼，或者不包括什麼。他說，如果公司準備推出這一服務，他的團隊就會非常積極地參與，以確保相關服務在隱私部分經過合理的評估。

Google 在 2010 年因不滿中國針對人權活動者的 Gmail 釣魚攻擊等做法，決定退出中國。而近期重返中國的興趣，則在公司內外出現擔憂和譴責。批評人士擔心，Google 可能審查搜索結果，並可能讓中國當局獲取個人資訊。

Enright 強調，公司希望設計及推出的產品，能在世界各地廣泛使用，為人們帶來科技的優點。一旦決定重新進入中國市場，也會讓產品符合在隱私和數據保護方面的價值觀。

聽證會商討美國隱私要求

本次聽證會的目的，是要科技公司的高層，概述他們對任何新的美國監管提案的要求。Google、AT&T、亞馬遜、蘋果、Twitter 和 Charter Communications 等公司均派高層出席。

今年 6 月，加州通過美國最嚴格的資訊隱私法，這項法律預定 2020 年生效，並將授予消費者知道 Facebook 和 Google 等公司所蒐集數據的內容、原因，以及與誰共享它的權利。消費者也可以禁止科技公司出售他們的數據。

企業高層表明，他們將支持聯邦法規。不過企業也擔心，若對隱私做出過多嚴厲及細節的規定，有可能傷害創新，特別是對於中小型公司。