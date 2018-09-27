裕日車一口氣發表3款新車 估第四季市佔率可望回升至近10%

裕日車 (2227) 昨天一口氣發表 Tiida、Sentra 及 Juke 全新年式車款，主打配備增加價格不變，裕日車協理熊金鐸指出，隨著品牌三大戰略新車款開始接單及 11 月全新 Kicks 也即將上市下，看好第四季銷量將明顯回升，市佔率可望回到近 10% 水準。熊金鐸表示，2019 年式新車陸續開賣，預估 Sentra 單月銷售量可從 400 至 500 台翻倍成長至 800 台；Tiida 單月銷售量更上看 1000 台。至於從英國進口的小型休旅車 Juke 在最多降價 6 萬元的大動作促銷下，單月銷售也估計有 100 至 200 台。



此外，今年重量級車款 Kicks 將在 11 月上市，預料第四季交車數將直線飆升，尤其 Kicks 初上市可望讓 Nissan 市占率增加一個百分點，第四季市占率將回升至近 10% 水準；明年第二季將引進 2 款新車，包括油電混合的 Leaf 二代車及新款中大型房車 Altima，都將採進口方式接單。



熊金鐸分析，傳統鬼月過後可以感覺出車市買氣已有所回升，原預估這個月掛牌數約在 2 萬 8000 台，若就近期各展間買氣來看，整體市場有機會些微上修，突破 2 萬 9000 台。