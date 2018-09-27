中華化電子級硫酸收成 H1電子化學品營收超越去年全年 擬擴產5成

中華化 (1727) 挾著工業級硫酸生產基礎，於 2010 年跨入電子級應用領域，開發電子級硫酸產品，上半年電子化學品營收為 1.69 億元，超越去年 1.37 億元，營收比重約 13%，因應晶圓級硫酸市場成長，擬擴充 5 成產能。中華化上半年營收為 13.39 億元，年增率 18%，當中基礎化學 (硫酸、稀硫酸，發煙硫酸、氯磺酸、聚氯化鋁，矽酸納) 營收為 7 億元，比重占了 52%；特用化學品 (雙酚 - S、雙酚 - Z、間苯二甲酸 - 5 磺酸納、間苯二甲酸 - 5 磺酸鋰) 營收為 4.7 億元，比重占了 35%；電子級化學品 (PPB、PPT、顯影劑、蝕刻液) 營收 1.69 億元，比重 13%。



受惠於電子級硫酸出貨成長，上半年營收 13.39 億元，毛利率 13.17%，較去年同期增加 1.3 個百分點，稅後淨利 5634 萬元，年增率 93%，每股盈餘 0.51 元，其擁有 PPB、PPT 各一條，合計 2 條電子級硫酸產線，年產能約 1.92 萬噸左右，因應市場需求成長，新增一條 PPT 精緻酸產線，年產能約 1.2 萬噸，量產時程落在明年下半年。



基礎化學則是鎖定聚氯化鋁 (PAC) 產品，新產能約 3.6 萬噸，預計明年首季投產，特化產品方面，中國嚴格執行環保稽查，人造纖維添加助劑 SIPA 取代 SIPM，供應吃緊下，年產能將由 6000 噸增至 1.2 萬噸，全年市占率將由 1 成提升至 3 成，台灣市占率將由 4 成提升到 7 成。