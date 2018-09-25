京東股價大跌 收近2年新低 媒體曝劉強東案女學生對外簡訊

在媒體報導京東 (JD-US) 執行長劉強東涉案中女學生的對外說法之後，京東股價週一 (24 日) 大跌 7.47%，報 24.51 美元，刷新 2016 年 11 月以來的最低，今年以來已經下跌 40%。

此前 MKM Partners 分析師 Rob Sanderson 下調京東目標價，由 51 美元下調至 41 美元，但維持這家公司的「買入」評級。Sanderson 指出，下調預期的主要原因，是由於雜貨及汽車零組件等新類別的投資支出。總體而言，他認為，京東核心零售業務，在減少家電銷售方面遇到了一些阻力，但其他方面仍然穩固。

京東週一股價

媒體曝光女學生對外簡訊

據《路透》報導，21 歲的明尼蘇達大學女學生回到公寓時，發現劉強東也在。她發了微信給朋友，表示劉強東強迫要跟她發生性關係，「我不願意」。她說，明天她會設法逃走，要友人不要打電話報警，因為劉強東的權勢很大，會把事情壓下去。

女子當天用餐時，透過微信告訴另一名友人，她那天晚上喝酒很有壓力，「這是個陷阱」。後來，她又發訊息告知，「我真的喝多了。」

劉強東的刑事辯護律師 Jill Brisbois 表示，這些指控與證據不符，劉強東沒有違反任何法律。京東發言人 Loretta Chao 表示，當有更多訊息被披露時，「就會更清楚，這些微信訊息並未說出整個故事。」

Brisbois 指出，她希望真正的證據在案件結束時被公開，並認為媒體在沒有獲得事情的全貌、檢查官還在審理案子的時候，就發表一個只含有一方觀點的文章，是不公平的。但基於尊重司法，她無法向媒體公開相關證據。

上週四美國明尼蘇達警方表示，針對京東 CEO 劉強東的初步調查已經完成，現已轉交給檢方。檢方將審議所有證據，隨後決定是否起訴，但沒有設定截止日期。

京東股價持續探底

自劉強東涉案消息傳出後，3 家美國律師事務所在幾天後宣布，將調查京東失實披露劉強東案情，京東可能因此面臨集體訴訟。9 月 5 日當天，京東股價跌近 11%，兩日累跌約 16%，市值累計蒸發逾 70 億美元。

在劉強東案曝光前，8 月 16 日披露的財報顯示京東利潤下滑，大幅低於市場預期。公司第 2 季調整後每股純益人民幣 0.33 元，分析師預估為 0.70 元；當季淨營收人民幣 1223 億元，年增 31.2%，低於分析師預估的 1229.1 億元，增速也創上市以來最低。

摩根士丹利分析師 Grace Chen 上週下調京東目標價，自 37 美元大幅調低為 25 美元，為華爾街最低價。理由是京東的 GMV(網站成交金額) 增長繼續放緩、利潤率變薄，過快增長的投資支出會拖累今年和明年的淨利潤。