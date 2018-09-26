創宇行動將IPO 最快明年上興櫃 後年掛牌上櫃

電商平台創業家 (8477-TW) 100% 持股成立的創宇行動，今 (26) 日與國泰證券簽訂輔導上市櫃契約，展開 IPO 計畫，預計 2019 年登興櫃，並於 2020 年掛牌上櫃。

創宇行動董事長郭家齊指出，目前松果購物員工僅 50 位，藉團隊和 AI 結合，達到組織最佳化、人均月交易額產值最大化，去年 12 月成功轉虧為盈，今年上半年也維持穩定獲利，前 8 月總交易額已達 5.1 億元，年增幅 160.38%，是目前市場上極高度成長的團隊。

展望後市，郭家齊目標，今年交易額將破 10 億元大關，並再創獲利新高。

創宇行動認為，過去 B2B2C 電商以「為中小企業提供開店方案」崛起，但後勢卻因無法有訂單且要收取大額的開店費用而失去競爭優勢，進而開始有 B2B2C 2.0 的出現，以協助建立官網、APP 等獨立品牌電商，並打出輕量型專案吸引廠商進駐。

因此，松果購物則選擇以行動原生出發，挑戰全新 B2B2C 3.0 版，以「為廠商創造新訂單」為出發點，堅持「賣方免租金、買方免運費」的策略走向，開站至今累計交易額突破 10 億元，APP 下載量超過 100 萬，行動端業績占比近 8 成，吸引約 3200 個店家進駐。

創宇行動 2016 年 4 月創立，主要經營行動 B2B2C 電商平台「松果購物」。