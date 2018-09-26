銀行團超額認貸 中租-KY旗下中租迪和完成48億元聯合授信案

在銀行團超額認貸下，中租 - KY(5871)旗下中租迪和公司於今完成三年期新台幣 48 億元聯合授信案簽約，中租迪和表示，將用於充實中期營運週轉金用。聯合授信案是由兆豐銀及臺灣銀行共同主辦，中租控股暨中租迪和董事長陳鳳龍與兆豐銀行董事長張兆順共同主持簽約儀式，包括日商三井住友銀行、合作金庫 (5880)、全國農業金庫、第一銀行、彰化銀行(2801)、遠東銀行(2845)、安泰銀行(2849) 及華南銀行等 8 家銀行同業參與，共獲 10 家金融同業支持。



這次聯貸案原募集金額為 40 億元，最終認參金額高達 65 億元，為推案金額的 1.63 倍，最後以 48 億元簽約，圓滿達成，顯示銀行團對中租及經營及未來營運效能具有信心。



中租迪和為中租控股的旗艦公司，以融資性租賃事業、分期付款買賣為核心事業，除創新產品外、並拓展事業範疇。



中租控股隨台商企業海外投資的腳步，跨足中國大陸、東協市場，並跨入太陽能發電領域。今年 1 月至 8 月累計營收達新台幣 327 億元，較同期年增達 25%；累計前 8 月合併稅後純益為 89.1 億元，年增 45%。