元大寶華預測 明年GDP為2.45% 美元有下行壓力

中美貿易戰紛擾中，元大寶華綜合經濟研究院於今 (26) 日舉行「2018 年台灣經濟預測第三季更新及 2019 年預測」，上修今年經濟成長率預測至 2.6%，並預測 2019 年經濟成長率為 2.45%。近月主要國家製造業 PMI 擴張動能有減弱的跡象，且貿易量成長趨緩，元大寶華綜合經濟研究院展望預期，世界貿易展望指標仍處高檔，惟近日呈現驟降、OECD 領先指標連續下彎，加以 ifo 世界經濟測候時鐘圖落入代表景氣下滑的第四象限，第二季已開發國家產出缺口轉正，反映出經濟加速難度提高，降低前景能見度。



至於台灣對外貿易表現，前 8 月台灣出口成長 8.9%，惟貿易順差縮小，減弱對經濟成長貢獻，7 月 IMF(國際貨幣基金) 亦下修 2018、2019 年全球貿易量成長預測，且主要機構大多預期，2019 年成長比 2018 年放緩，亦會制約台灣出口成長。



就產業別而言，近月台灣半導體設備進口年增率恢復成長，8 月 WSTS 上修 2018、2019 年世界半導體市場年增率預測，雖有利台灣電子零組件業出口，但 2019 年年增率預測，明顯不及 2018 年，代表不宜太過期待台灣電子零組件業出口表現，因此元大寶華綜合經濟研究院把 2018 年輸出成長率預測從 6 月的 3.9%，下修至 3.14%，並預測第三、四季成長率分別為 0.14%、0.70%，2019 年輸出成長預測率為 2.95%。



美元升值引發全球新興市場走貶，元大寶華綜合經濟研究院修正 2018 年美元兌新台幣匯率均價預測至 30.2，並預測第三、四季匯率分別為 30.8、30.9，2019 年美元兌新台幣匯率均價為 30.7。