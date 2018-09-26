AI原生優勢 創業家子公司松果購物主打高抽成 走出電商新藍海

創業家 (8477) 子公司創宇行動旗下的松果購物，今日宣布預計在 2020 年申請上櫃，創宇行動董事長郭家齊表示，松果購物成立不到兩年已轉虧為盈，主打「小而美」的經營模式，不走傳統電商老路，而是以高抽成模式作為獲利來源，一般電商只抽取成交比例的 2-5%，但松果購物則靠精準的 AI 行銷，抽取 15-20% 作為分潤，短期內將以此模式作為獲利主要來源。郭家齊將松果購物定義為「成效型平台」，他提到，松果購物營收同樣也是 80/20 法則，絕大多數的營收來自少數的高效商品，因此雖與店家收取較高的分潤比例，但利用大數據可以精準投放廣告，讓店家獲取更有效率的流量，廣告轉換率優於同業，且「賣得越多、得到的流量越多」，藉此創造雙贏局面。



郭家齊認為，大數據是下一波電商決戰的關鍵，而松果購物的優勢在於「原生的 AI 行動購物平台」，不同於傳統電商需要經歷行動端與雲端的轉換陣痛期，松果購物則為純電商、技術導向型的團隊，可以有更效率地運用大數據資料，做到 AI 技術的領先，並反映在廣告投放效率與轉換率上，目前業績成長主因就來自於 AI 大數據分析與廣告投放的精準配合。



郭家齊舉例，以目前的精準廣告投放及高分潤制度而言，花 100 元的廣告費可以帶來 500 元的交易額，再跟店家抽取 20% 的分潤費用，投放廣告幾乎等於沒有成本，因此目前積極在各大社群媒體及入口網站投放廣告，希望藉此提高流量，追求更多元的新客群。