營業用牌照稅10月開徵 若逾期未繳 每2日加徵1%滯納金

財政部今 (26) 日宣布，營業用汽車今 (2018) 年下期使用牌照稅於 10 月 1 日開徵，繳納期限至 10 月 31 日，車主如逾期繳納，每超過 2 日按應納稅額加徵 1% 滯納金，最高加徵至 15%；此外逾期未繳稅的車輛使用公共道路 (含行駛、停放) 經查獲者，除補稅外，也會按應納稅額處 1 倍以下的罰鍰。

為利稅款繳納，財政部提供多元化繳稅管道，納稅義務人可持繳款書至代收稅款的金融機構，以現金或票據繳納，但要注意的是，郵局不代收。此外，稅額在新臺幣 2 萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等四大便利商店以現金繳納；也可以選擇透過 ATM、信用卡、電話語音轉帳、晶片金融卡網路轉帳、活期（儲蓄）存款帳戶網路轉帳等方式進行繳稅。

其中，選擇以信用卡或活期 (儲蓄) 存款帳戶方式轉帳繳稅者，還可使用行動裝置掃描繳款書上 QR-Code 行動條碼，連結至網路繳稅服務網站辦理線上繳稅，或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者的 APP，選擇以手機信用卡或行動金融卡繳納稅款。

新北市政府稅捐稽徵處進一步說明，今年下期使用牌照稅至便利超商查繳稅更加便利，民眾若未收到稅單，於 9 月 26 日零時起至 11 月 2 日 23 時止，除了可以持工商憑證到四大便利超商的「多媒體事務機」(如 ibon、FamiPort 等) 查詢外，還新增輸入公司統一編號及車牌即可查詢單筆使用牌照稅款資料，不需要憑證驗證，只要單筆稅款 2 萬元以下，即可列印繳費單 (小白單) 至超商櫃臺繳稅。