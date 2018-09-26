928檔期推案成長 國產安心建材履歷突破800家

房市旺季 928 檔期登場，根據 591 新建案統計，全台推案量超過 3,000 億元，較去年同期成長四成。受惠消費者住安意識抬頭，國產 (2504) 建材實業大力推動的「安心建材履歷」，至今也獲得超過 800 個營建新案響應加入，其中包括北市藝術地標「華山 33」、高雄城揚建設「大綠光」、花蓮超六星級艾美酒店等都是興建中的指標建案。以全台六都來看，新北市有板橋江翠北側重劃區、新店央北重劃區等兩大量體供給，推案量翻倍、成長最多；桃園市有中路重劃區、A7 重劃區推升，有超過五成的增幅；新竹縣市以竹北為大宗，台中市則鎖定北屯區，也有小幅成長。南台灣部分，台南市受到大雨影響，本次推案量下跌超過五成，高雄市推案則以北高雄為主，成長超過三成。



由於台南、花蓮大地震後，消費者對住安意識抬頭，國產建材實業自 2015 年 10 月起，推出以雲端高科技建置的「安心建材履歷」，讓每批出貨的優質混凝土都有身分證，民眾只要用手機掃描 QR-Code，就能清楚檢視產品的生產履歷，因此加入的營建新案也逐年成長。以歷年的 928 檔期來說，2015 年約 21 個建案，2016 年累積 260 案，2017 年超過 500 案，2018 年至今更突破 800 個建案加入。



為了落實安心建材履歷，國產運用垂直整合的大溯源管理，從投資大陸福州礦山掌握砂石礦源，到 GPS 海陸運輸、臺北港倉儲運轉、混凝土車終端出貨，全程都以「七道三關」國際標準嚴格品管，透過七道氯離子檢測與三道 PH 值檢驗，徹底杜絕海砂與廢爐碴等建安雙害。

