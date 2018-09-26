中鴻Q3出貨上看70萬噸 外銷訂單毛利佳 單季獲利估較Q2略增

中鴻 (2014-TW) 第三季接單暢旺，出貨量預計將達 70 萬噸，超越第二季，雖 9 月內銷盤價維持平盤，但外銷每噸調漲 10 美元，在公司衝刺外銷訂單之下，仍將有助推升營收以及毛利率表現，法人估中鴻 9 月營收可望優於 8 月，第三季營收獲利也將略優於第二季。

中鴻指出，目前 9 月出貨量看來還不錯，估將優於 8 月，單月營收也可望呈現月增，若以第三季來看，單季出貨量估上看 70 萬噸，也將帶動營收優於第二季。

此外，中鴻指出，9 月內銷盤價雖開出平盤，但外銷盤價依舊調漲 10 美元，利差表現超越內銷，也算是「相當罕見」，因此公司全力衝刺外銷訂單，下半年來看，外銷比重已達 55% 之上，預估全年外銷也將維持此比重。

法人預估，雖然下半年後煉鋼用的煤炭以及鐵礦砂行情回升，導致中鴻煉鋼成本提升，但在毛利較佳的外銷訂單帶動下，第三季毛利率可望較第二季略為提升，逼近 10% 左右的水準，在營收帶動之下，獲利也可望略優於第二季。

而為反應成本，中鴻 10 月盤價再度開出紅盤，冷熱軋內銷每噸漲新台幣 300 元，外銷每噸漲 10 美元，預期有助利差表現持穩。

公司也指出，目前冷熱軋產品內銷訂單已接到 10 月後，外銷接到 11 月後，以當前接單情形來看，第四季每月 22-23 萬噸的總銷量可望達標，加上銷美的 API 鋼管依舊暢旺，能見度看至明年初，在價格未鬆動下，第四季旺季表現可期。