Fed利率決議即將來襲 人民幣中間價報6.8571

美聯儲利率決議即將來襲，人民幣中間價報 6.8571，上一交易日中間價報 6.8440。在岸人民幣上一交易日收報 6.8770。

美元小跌市場靜待美聯儲利率決議

北京時間 9 月 27 日，美聯儲將公佈最新的利率決議，市場普遍認為美聯儲本週加息 25 個基點已經板上釘釘。

此前，美聯儲主席鮑威爾出席國會半年度聽證，認為美國目前經濟增長強勁，通貨膨脹率穩定，支持美聯儲采取更多的加息行動。鑑於美國就業市場持續走強、通脹率趨近美聯儲目標以及美國經濟增長前景面臨的風險大致平衡，美聯儲認為繼續漸進加息是當前最佳政策路徑。美聯儲公佈的全國經濟形勢調查報告則顯示，美國製造業整體溫和擴張，就業市場需求旺盛，消費者支出適度上升；大多數轄區的最終產品和服務價格小幅上漲；部分轄區通脹預期有所上升。不過，美國政府對進口產品加徵關稅的政策正推高美國企業的投入成本，從而引發對企業投資和美國經濟產生不利影響的擔憂。

週二美元小跌，因投資人已經消化了今年還將加息兩次以及明年進一步升息的可能性，美元進一步走強的空間不多，市場普遍預計美聯儲周三結束為期兩日貨幣政策會議時將宣布加息。

美元今年迄今得益於鷹派的利率前景，但過去幾週失去了動能，因歐元 (1.1759 , -0.0006 , -0.05%) 區等其他經濟體經濟也有改善，也越來越接近收緊貨幣政策。

兩因素致在岸人民幣匯率大幅波動

據市場人士分析，25 日在岸人民幣匯率出現較大幅度波動，主要受如下兩方面因素影響：

一是前收盤價未反映上一交易日夜盤交易及 “中秋” 假日期間國際市場變化。25 日，在岸人民幣收盤跌 380 個基點，是相對 9 月 21 日 16：30 收盤價而言的，該收盤價報 6.8390 元，處於 9 月中旬以來的高位水平。但受到美元指數上漲的影響，21 日夜盤，在岸人民幣對美元即期匯率已回落至 6.86 元。另外，24 日我國外匯市場因 “中秋節” 假期閉市，國際市場上美元指數繼續小幅走高，香港市場人民幣對美元收盤跌至 6.8688 元。

二是臨近 “國慶” 長假，市場迎來居民旅遊用彙的高峰期，銀行對美元流動性需求上升。長假前居民用匯需求上升，對外匯市場短期供求關係的影響在近幾年已有所顯現，且呈現逐漸加重的態勢。

市場人士認為，這兩方面因素的影響均不具備太久的持續性，25 日的匯價下跌已對前期積累的調整壓力進行了充分反映，長假後旅遊用匯需求也有望回落，近幾日人民幣恐保持偏弱走勢，但脫離近期運行區間的跡像不明顯。

另值得一提的是，25 日人民幣中間價調整幅度較小，定位要高於市場預測水平，這說明 “逆週期因子” 在繼續發揮熨平市場波動的作用。在相關部門強化宏觀審慎管理的背景下，人民幣對美元再現持續大幅貶值的可能性並不大。

趙慶明：人民幣破 7 是小概率事件重新回到 6.3 概率更高

新浪外匯：未來一到兩年內人民幣的走勢會是什麼樣子？會再次回到 6.3 或者是破 7？

趙慶明：這兩種可能性都是存在的。因為當前美國經濟的狀態還是比較強勁的，今年上半美元匯率出現反彈，一個原因就是美國經濟要更好一些，歐洲包括一些新興市場國家經濟沒有去年下半年預想的那麼強勁，所以美元從基本面上是這樣的。

現在來看，尤其是歐洲還有大部分的新興市場國家，經濟狀況不能說衰退，但是複甦的勁頭確實是有點不太明朗，或者是不確定性有所增加，而美國的經濟現在真的各項指標非常好，當然它有一些相對對它金融不利的因素也有。比如它 8 月份的財政赤字創了一個歷史新高，貿易赤字也創了新高，這是對它不利的。

整體來說，支撐美元匯率的因素現在不少，尤其是外部因素似乎也是有所幫忙，但是整體來說，對於美元不利的影響因素同樣也不少，甚至是一些新興市場包括歐洲增長的潛力，應該說比美國要好。美國現在已經是超級充分就業狀態，失業率已經是遠低於充分就業狀態，充分就業狀態一般認為美國的失業率是 5% 左右，現在是 3.9%，已經是超級的充分就業狀態，它想進一步有一個增量是非常困難的。而其他國家整體來說是處於上升的勢頭，儘管目前似乎有點猶豫，充滿了不確定性，但是空間是存在的。又加上從美元週期來看，我認為美元這一波是下跌中的反彈，前段時間是上升中的調整，現在是重新上升。我個人認為不是這樣的。

如果這個判斷是對的或者如果未來新興市場和歐洲等等發達國家的經濟還能夠維持強勁或者是維持上升勢頭，美元大概率應該是下跌的。所以，考慮到這麼一個大的環境，人民幣目前的定價方式，我覺得人民幣破 7 是小概率事件，重新回到 6.3 或額重新回到 6.0 左右，還是存在這樣的概率，甚至是這種概率比破 7 的概率更高一些。