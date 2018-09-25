A股大事件：本周「入富」臨近 短期或帶來千億增量資金？

四個月前，MSCI 將 A 股納入其全球指數，而其競爭對手富時羅素也不甘落後。做為全球第二大指數編制公司，富時羅素將在北京時間 9 月 27 日凌晨正式宣布是否將中國 A 股納入其指數體系。

富時的首席執行官 Mark Makepeace 表示，如果決定將 A 股納入全球新興市場基準指數，納入比例可能高於 0.8%。對於 A 股納入的權重，他表示由於外資在中國 A 股股票中持有市值最多隻能為 30%，且滬、深港通的交易也有限額，所以要判斷納入中國的比重應該是多少才不會衝擊市場，也不會因為納入的比重太高，導致外資無法持有。

此前，MSCI 將 A 股納入新興市場指數時的初始權重為 0.8%。

根據議程，當地時間 9 月 11 日，富時羅素的國家分級諮詢委員會便已開始第一輪商議，而 9 月 10 日和 24 日，地區產權委員會也會進行討論。26 日，其政策諮詢委員會將最後確認並公布正式結果。

證券日報指出，國際指數看中 A 股，一方面看中了 A 股的市值，現在 A 股的市值是世界上前三大的市值。另一方面也反映了 A 股市場經過大幅下挫之後，估值上確實具備了比較大的吸引力。

A 股「入富」將會帶來多少增量資金，也是市場關注的重點。

中泰證券銀行業首席戴志鋒預計，納入初期帶來增量資金在 120-150 億美元，被動資金 12-15 億美元。假設富時羅素給予 A 股的初始權重在 0.8-1%，則初始增量資金為 120-150 億美元，人民幣在 810-1000 億元，假設被動資金占比 10%，則 12-15 億美元將在啟動初期進入市場，90% 主動資金將進行擇時配置。

法國巴黎銀行上月指出，A 股逐步被納入全球股票和債券基準指數或刺激 1.3 兆至 1.45 兆美元的資金流入，並在未來幾年內重塑資產類別之間的交易關係。除了 MSCI 和富時羅素，摩根大通和彭博巴克萊指數也可能在明年做出調整。

證券日報援引專家表示，根據目前富時羅素國際指數約 1.5 兆美元的規模，理論上有望給 A 股帶來 5000 億美元，即超過 3 兆元人民幣增量資金。

該專家表示，隨著 A 股國際化程度的提高，將來外資在 A 股市場的占比也會逐步增大。據測算，現在外資在 A 股市場的總市值占比只有 2%，占 A 股自由流通市值 6% 左右。在未來的 5 年到 10 年，外資占到 A 股市場的總市值有可能提到 10%，這會給 A 股帶來大量的增量資金。

目前，市場上追蹤指數的被動基金越來越多，也使得 MSCI 明晟、富時這樣的國際指數編制公司日漸成為影響市場的關鍵因素。保守估計，目前有數兆美元的基金以上述兩家公司所編制的指數為基準來交易，這兩家公司也是市場影響力最大的指數編制公司。

據富時羅素估計，跟蹤全球指數和全球新興市場指數的被動基金中，約有 40% 以富時指數為基準，剩餘 60% 以 MSCI 指數為基準。

富時全球股票指數體系是富時羅素指數公司的旗艦指數體系。官網顯示，該指數體系涵蓋了 46 個不同國家的約 7400 隻股票，占全球可投資市場總市值的 98%。