中國A股今年有望出台可持續發展信披指引 對接國際標準--安永

在香港聯交所2016年強制要求上市公司披露可持續發展信息後，中國A股市場亦可能效仿。安永中國相關合夥人周二表示，國內兩大證券交易所今年有望出台相關指引，要求上市公司披露可持續發展信息，從而逐步與國際接軌。

安永華明會計師事務所大中華區氣候變化與可持續發展服務合夥人唐嘉欣指出，目前國際金融市場對於ESG（環保、社會和公司治理）和可持續發展的關註度越來越高，但中國上市公司在ESG方面仍有待提升。相信隨著相關規則的出台，國內公司ESG水準提升幅度將會較明顯。

“隨著越來越多的中國企業對外投資，國際上如何看待中國企業的投資和管理，就需要使用國際標準。”他說。

他指出，從平時接觸國內證交所所獲的信息來看，滬深證交所今年亦有望公布相關指引，要求國內上市公司披露公司可持續發展信息。不過具體何時公布指引以及是否有過渡期，目前尚不清楚。

ESG更多是體現投資者如何看待公司的非財務表現水準。在發展較為成熟的歐美地區，已有一批成熟的綠色投資人群體，他們青睞綠色債券和綠色股權投資，不以財務回報為最大前提，更為關註企業可持續發展和ESG水平。

MSCI明晟(MSCI.N)、富時羅素等國際指數公司亦在指數編制中引入了ESG體系。MSCI中國公司高層此前曾表示，已完成對A股首批納入MSCI指數的234只股票的ESG(環境、社會和公司治理)評測，並將根據結果編制ESG指數，希望能在明年發布中國ESG指數。

路透上海9月25日