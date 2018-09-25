中鋼自結前8月每股稅前盈餘1.28元 9月營運看增

中鋼 (2002) 今(25)日公佈 8 月合併稅前淨利 31.3 億元、月減 2%，累計今年前 8 月合併稅前淨利 201.9 億元、年增 61%，以股本 1573.49 億元計算，合併稅前每股盈餘約 1.28 元。先前受淹水影響，趕不及出的外銷訂單已在 9 月出貨，將帶動營運轉強，第四季在盤價上漲下，有機會達全年高峰。中鋼公布 8 月合併營收 337.79 億元，合併營業利益 35.34 億元，合併稅前淨利 31.3 億元、月減 2%；累計今年前 8 月合併營收 2287.29 億元、年增 17%，合併稅前淨利 201.9 億元、年增 61%，以股本 1573.49 億元計算，合併稅前每股盈餘約 1.28 元。



中鋼表示，8 月營業淨利月增 11%，主要係 7 月有些工程收入的毛利比較不好的侵蝕，不過，7 月有台灣高鐵等現金股利合計約 2.1 億元，也讓 8 月稅前淨利與 7 月僅相當。



8 月碳鋼銷售量為 92.3 萬噸，內銷比率為 74%；今年累計碳鋼銷售量為 737.05 萬噸，內銷比率為 71%。中鋼表示，受到淹水影響，8 月有些初給子公司的產品，來不及交船，也影響公司的營收、獲利表現，這些訂單已在 9 月出貨，將帶動營運轉強。



至於第四季營運，先前中鋼盤價已經開出平高盤，中鋼表示，影響第四季營運的二大關鍵包括客戶下單情況及原料價格走勢，目前客戶買氣不錯，但煤礦鎳礦等價格略有上漲，還要觀察原料的走勢。