中鴻9月內銷價開平 銷美API鋼管訂單滿載

中鴻 (2014) 今日開出 9 月內銷盤價，由於先前已預先漲價反應中鋼 (2002) 第四季內銷盤價上漲，且近日南部淹大水，綜合考量後決定盤價開平。至於外銷部部分則視地區機動調整報價，各產品以出貨到美國的 API 油管需求最強，先前訂單已滿到今年底，近期更努力衝刺明年 1 月的訂單。中鋼(2002)8 月 24 日開出第 4 季內銷鋼價，僅小漲 1.4%，子公司中鴻今天卻開出 9 月內銷平盤價，除冷軋、電鍍鋅鋼捲維持平盤，電磁鋼捲調降外，其餘鋼品平均每公噸基價微漲 326 元，漲幅 1.4%。



不過，中鴻 9 月內銷盤價則開平盤，主要係中鴻開月盤，相較中鋼更具機動性，先前在預期中鋼第四季盤價調漲下，已先調漲過報價，目前內銷報價漲幅已達相當程度，且近日台灣南部淹大水，因此 9 月內銷報價決定開平盤。



外銷部部分則視地區機動調整報價，目前中鴻出貨到美國的 API 油管，在美國市場強勁下早賣到缺貨，目前訂單不但已滿到今年底，最近更要衝刺明年 1 月的訂單。