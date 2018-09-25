經濟部公布 8月工業生產指數升至112.96 月增3.37%

經濟部今日公布，107 年 8 月工業生產指數 112.96，較上月增加 3.37%，其中製造業增加 3.75%；經季節調整後，工業生產增加 0.76%，製造業減少 0.21%。與上年同月比較，工業生產增加 1.33%，其中製造業增加 1.85%，礦業及土石採取業減少 5.69%，電力及燃氣供應業減少 4.06%，用水供應業減少 0.65%。累計 1-8 月與上年同期比較，工業生產增加 4.17%，其中製造業增加 4.44%。經濟部表示，8 月份製造業生產指數 112.95，較上年同月增加 1.85%，為連續第 26 個月正成長 (扣除春節因素)，累計 1 至 8 月製造業生產較上年同期增加 4.44%。



按主要行業別觀察，電腦電子產品及光學製品業年增 13.78% 為主要貢獻來源，主因雲端應用增溫、廠商擴充產線，以及筆電新機拉貨挹注，加上去年同期因原料短缺比較基數偏低，致隨身碟、固態硬碟、半導體檢測設備、電腦設備零件、光學元件等增幅較大；電子零組件業年增 1.96%，主因新興科技應用擴增，以及手持行動裝置新品陸續推出，帶動 DRAM、矽晶圓、IC 封測等生產強勁，惟部分晶圓廠因生產線受干擾致生產遞延，抵銷部分增幅，致積體電路業僅年增 1.05%，液晶面板及其組件業則因中小尺寸產品需求降溫，年減 3.10%。



至於傳統產業中，化學原材料業因輕油裂解廠歲修完成產能恢復，加以聚酯市場需求熱絡，年增 3.45%；機械設備業隨高科技精密及自動化設備需求強勁，加上業者積極開拓市場並擴增產線，推升線性滑軌、滾珠螺桿、電子及半導體生產設備等增產，年增 4.82%；基本金屬業因國際鋼價持穩，需求續增，年增 3.84%；而汽車及其零件業因逢民俗月傳統淡季，部分車廠及相關零組件廠進行設備維修保養，加上比較基數偏高 (上年民俗月落在下旬)，致年減 11.55%。



展望未來，隨行動裝置新品上市，人工智慧、高效能運算、物聯網、車用電子等新興科技應用積極拓展，加上中國大陸十一假期前備貨需求，及國內石化廠檢修陸續結束，將挹注我國製造業生產動能，惟 9 月份適逢中秋假期，工作天數減少，整體製造業生產將較 8 月份略減，年增率續呈正成長，預估第 3 季製造業生產年增率將延續 105 年第 3 季以來之成長走勢。惟近期美中貿易互加課關稅，是否影響我國製造業生產，需密切關注。



依據調查，製造業者認為 107 年 9 月生產量將較 8 月增加之廠商家數占 10.3%，持平者占 73.8%，減少者占 15.9%，以家數計算之製造業生產動向指數為 47.2，按產值計算之動向指數為 49.9，預期 9 月生產指數將較 8 月減少。