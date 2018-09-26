NCC調降中華電市話網路接續費率 減價時段降幅15.13%

NCC 今 (26) 日委員會議通過調降中華電 (2412-TW) 市話網路接續費率，行動網路撥打市內電話的接續費率，由現行一般時段每分鐘 0.4851 元調降為 0.4383 元，降幅 9.65%、減價時段每分鐘 0.2531 元調降為 0.2148 元，降幅 15.13%，實施日期自明年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日；粗估在調降後中華電 4 年營收將減少 1.2 億元。

NCC 指出，中華電為固定通信網路市場主導者，接續費率在 2015 年 11 月 4 日核定行動通信撥打市話接續費率為一般時段 0.4851 元 / 分、減價時段 0.2531 元 / 分，目前市場上已有業者推出行動撥打市話 1 分鐘 1 元的通信費促銷價，也有贈送免費跨網通信分鐘數者，調降接續費率已確實帶來市場競爭及維護消費者權益的效益。

NCC 說，固網用戶間通信的接續費率，因計算所得成本高於現行接續費率及通信費率，因此予以維持；NCC 強調，透過這次調降，預期促使行動通信業者能依據各該業務營運情形，適時檢討其成本變動及從事價格競爭的空間，也能夠將所獲利益適度反映在零售價，讓消費者分享市場競爭的紅利。

NCC 指出，電信事業投入的沈沒成本相當大，隨著固網及行動寬頻網路普及，已帶動消費者使用行為的遷移，免費 OTT 網路語音通話已大量取代傳統語音市場且持續擴大影響中，將持續觀察市場變化，確保監理政策及措施能兼顧產業發展及消費者權益。

NCC 表示，接續費是 2 個不同網路用戶通信時，收取通信費的網路業者應支付另一方網路業者的費用。接續費是業者訂定語音服務零售價通信費時必需考量的一項中間成本，倘有業者訂定過高的接續費，將迫使與其互連的業者，在訂定零售價時面臨無法競爭的壓力，尤其對新進入市場的業者影響更大，最終將影響到消費者權益，因此世界各國都會將接續費納入管制，且均以成本計價原則進行監理。