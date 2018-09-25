宏達電首款區塊鏈手機10月底預購Q4出貨 台灣首波開賣

宏達電 (2498-TW) 除布局虛擬實境 (VR) 之外，在智慧手機上也是積極研發，除了 5G 手機，也跨足區塊鏈領域，首款區塊鏈手機 Exodus 預計今年 10 月底開放預購，今年底前開始出貨，區塊鏈長陳信生今 (25) 日指出，包括台灣及美國等地都將是首波開賣市場。

陳信生表示，區塊鏈逐漸形成新商機，除了 Exodus 包括 SirinLabs、聯想等也在積極研發區塊鏈手機，SirinLabs 委託鴻海 (2317-TW) 富智康生產 Finney，預計今年 10 月開賣，聯想也計畫推出區塊鏈手機 S5。

陳信生說，宏達電 Exodus 預計 10 月開放預購，第 4 季底前出貨，首波上市地區包括美國、台灣，至於價格部分，他認為，手機的價格加上錢包就是理想的區塊鏈手機售價；陳信生指出，除了美國、台灣首波出貨之外，也看好包括舊金山、紐約、柏林、首爾、新加坡、上海、北京等城市的銷售潛力。

近年來全球區塊鏈、虛擬貨幣形成一股新興熱潮，宏達電搶搭區塊鏈風潮，看準區塊鏈發展潛力，積極研發區塊鏈手機做為生態系布局的開端，繼先前發表 Project Exodus 後，首款區塊鏈手機 Exodus 開放登記，預計可在今年第 4 季底正式出貨。

宏達電已成立區塊鏈部門積極布局，從以虛擬貨幣為基礎的「電子錢包」概念出發，在 Exodus 中就包括冷儲存 (Cold Storage) 電子錢包，電子錢包普及度將對區塊鏈的發展將具正面加分效益。