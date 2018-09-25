安勤投票機出貨遞延挹注 第4季業績持平向上

安勤 (3479-TW) 投票機專案受到認證時程影響，原訂第 3 季出貨訂單恐怕延遲到第 4 季至明年第 1 季，出貨台數約與去年相當。法人推估，雖然去年比較基期高，今年又受到出貨遞延影響，整體評估，第 3 季出貨年增可望持平，第 4 季估持平到微幅向上，全年營運仍有機會正成長。

安勤表示，美國陸續更換投票機，安勤從去年 7 月開始出貨，今年西岸兩個州已確認可以出貨，不過由於認證問題，原訂時程從第 3 季遞延至第 4 季。

醫療業務仍為今年主力，既有美西博奕客戶重啟拉貨，訂單規模與往年相當，成為第 3 季營運主力。安勤指出，雖然原物料供貨波動，不過目前備貨庫存皆正常，加上接單狀況健康，雖然受到影響，但是影響不大。

法人表示，安勤在美國與前三大系統整合商合作，以全部美國約 50 州投票機業務來看，安勤至少可以拿到約 7 至 8 個州的投票機專案，挹注營收，目前手上尚有約 2 個州投票機認證中，其他的還在標案階段，尚未確定。

法人預估，受到出貨遞延及去年基期較高影響，第 3 季營收持平，第 4 季受惠投票機出貨，整體營運有可望微幅向上，今年全年營收仍有機會正成長。

安勤評估，純硬體出貨將面臨價格戰，為提高毛利率及因應物聯網浪潮，公司轉向發展智慧解決方案；董事長劉琍綺指出，將優先鎖定智慧醫療跟智慧零售兩大面向發展。

安勤今年 1 至 8 月營收為 31.5 億元，年增 2%，為歷史同期次高，上半年稅後純益為 1.05 億元，年增 54.94%，每股純益 1.53 元，為近兩年最好表現。