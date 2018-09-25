歐股盤前─中美談判無望 歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.15%

美中新一輪關稅週一 (24 日) 起生效，兩國 9 月談判確定破局，然而，中美貿易戰對金融市場影響漸緩，週二 (25 日) 歐股四大指數期貨皆漲。

台北時間週二 (25 日) 下午 2 點 45 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.15%，暫報 3397.0；英國 FTSE 100 指數期貨走揚 0.06%，暫報 7422.0；德國 DAX 指數期貨走高 0.04%，暫報 12345.5，法國 CAC40 指數期貨微漲 0.07%，暫報 5468.5。

同時在匯率方面，受到歐元區經濟數據走強激勵，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率上漲 0.09%，截稿前暫報 1.1759。

截稿前，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率上漲 0.09%。(圖：investing)

政經消息方面，美中新一輪關稅週一 (24 日) 起生效，美國對 2000 億美元的中國輸美商品加徵 10% 關稅，而中國對 600 億美元的美國進口商品同樣加徵 5%-10% 關稅，隨著兩國都不願讓步，中美兩國 9 月協商確定破局。

中國商務部副部長王受文週二 (25 日) 直言，美國對中國大規模的貿易限制，就如同把刀架在別人的脖子上，毫無誠意！目前很難進行談判。

歐洲方面，英國脫歐議題仍備受市場關注，英國首相梅伊將於本週三 (26 日) 與川普會唔，討論英國脫歐與貿易議題。

英國勞工黨週二 (25 日) 也將對英國脫歐進行辯論，將決定是否推動二次脫歐公投。