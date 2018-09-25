歐股盤中─企業獲利強勁 泛歐STOXX 600 指數大漲 0.32%

受企業獲利強勁消息激勵，週二 (25 日) 歐股四大指數盤中皆走揚，泛歐 STOXX 600 指數大漲 0.32%。

台北時間週二 (25 日) 下午 5 點 55 分左右，CNBC 數據顯示，泛歐 STOXX 600 指數上揚 0.32%，暫報 383.35；英國 FTSE 指數走揚 0.20%，暫報 7473.06；德國 DAX 指數走高 0.16%，暫報 12370.61；法國 CAC 40 指數上漲 0.20%，暫報 5487.19。

泛歐 STOXX 600 指數 15 分鐘走勢圖 圖片來源：Investing.com

英國知名服裝品牌 Next 週二 (25 日) 公布上半年獲利提高 0.5%，促使該公司早盤股價飆漲逾 8%。

瑞士礦業巨擘嘉能可 (Glencore) 週二 (25 日) 宣告 10 億美元的庫藏股計劃並與美國空軍 (US Air Force) 達成交易，該公司早盤股價大漲 3.5%。

康卡斯特上週六 (22 日) 贏得英國天空電視台 Sky 競標，週二 (25 日) 康卡斯特亦宣布購買 Sky 29.1% 的股權，推動 Sky 早盤走揚 0.57%。

政經消息方面，美中新一輪關稅週一 (24 日) 起生效，美國對 2000 億美元的中國輸美商品加徵關稅 10%，而中國對 600 億美元的美國進口商品同樣加徵 5%-10% 關稅，雙方都不願讓步，促使中美兩國 9 月協商破局。

中國商務部副部長王受文週二 (25 日) 表示，目前美中很難進行談判，美國對中國大規模的貿易限制，就如同把刀架在別人的脖子上，毫無誠意！

歐洲消息方面，英國脫歐議題仍備受市場關注，英國首相梅伊 (Theresa Ma) 將於本週三 (26 日) 聯合國大會上與美國總統川普會唔，探討英國脫歐與貿易議題。

英國勞工黨週二 (25 日) 將對英國脫歐進行辯論，將投票決定是否保留二次脫歐公投的可能選項。