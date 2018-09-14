富時羅素執行長：最快下周決定納A股 權重有望超過MSCI

繼 MSCI 今年 6 月正式將中國 A 股納入新興市場指數後，曾一度放話最快 9 月也會把 A 股納入的競爭對手富時羅素終於出聲了，執行長 Mark Makepeace 表示，最快會在下周作出決定，更指出納入比例可能超過 MSCI，激勵 A 股午後由黑翻紅。

Makepeace 指出，公司會在下周稍晚，或下下周決定是否把 A 股納入全球新興市場指數，隨後會決定納入比例，預計納入比例可能高過 MSCI 初始權重的 0.8%。

但他強調，由於外資最多只能在 A 股持有 30%，加上滬深港通交易也有額度限制，因此還得細細判斷納入中國的比重究竟多少較為適當，既不會衝擊市場，也不會因為納入的比重太高，反讓外資無法持有。

消息傳出後，激勵原本午盤收黑的 A 股，午後一舉翻紅，至截稿為止報 2688.55 點，小漲 0.07%。

A 股午後翻紅 (圖自新浪財經)

祺翔資本資深顧問馬志豪認為，若富時羅素納入 A 股，短期會帶來一些增量資金，提振市場氣氛。但強調外資進場還是要從更長遠的影響來看，預計不久候就會像 MSCI 納入 A 股之後一樣，對市場不會造成太大影響。

儘管中國股市今年來表現不佳，更名列全球四大最差市場之一，指數與成交量都在谷底。不過，Makepeace 表示，自家客戶都是大型資產機構的經理人，這些人的眼光會看得更長遠。強調就算 A 股短期波動會影響到經理人做決定的時機，但這群人更在意的是如何參與長期成長。

法國巴黎銀行日前報告就指出，中國逐漸被納入全球股票和債券基準指數，很可能吸引 1.3-1.45 兆美元資金流入，未來幾年將重塑資產類別間的交易關係。據了解，除了 MSCI 和富時羅素，據傳摩根大通和彭博巴克萊指數也可能在明年作出調整。