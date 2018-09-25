德拉吉看好歐元區潛在通膨強勁上升 歐元漲至三個月新高

歐洲央行行長德拉吉周一出席歐洲議會經濟與貨幣事務聽證時表示，歐元區的潛在通膨（underlying inflation）正在逐步上升的路徑中，提振歐元兌美元匯率觸及三個多月最高。

德拉吉稱，歐洲經濟正在較廣的範圍內擴張，經濟前景面臨的風險大致平衡；勞動力市場收緊，一些地區甚至出現勞動力短缺。趨緊的勞動力市場正在推升薪資漲幅，未來幾個月的潛在通膨預計會進一步上漲，歐元區物價上漲壓力增強，薪資增速將繼續加快。

9 月 13 日周四晚間，歐洲央行公布 9 月政策利率會議決議，維持三大利率和購債規模不變，重申將保持利率不變至少至 2019 年夏天，每月 300 億歐元的資產購買規模將持續到本月底，將於 12 月底結束 QE。

歐洲央行小幅下調了最近兩年的 GDP 增速預期，預計 2018 年 GDP 增速為 2%，6 月時預期為 2.1%；2019 年 GDP 增速為，1.9%，2020 年預期不變為 1.7%，但也維持了 2018-2020 年的通膨率（歐元區調和消費者物價指數不變為年均 1.7%）。

德拉吉表示，歐洲央行認為到 2020 年時，歐元區排除食品與能源的核心 CPI 年增率漲幅會加速至 1.8%。之前幾年看似通膨漲幅比較穩定，但不僅潛在通膨正在出現相對強勁的回升，非核心 CPI 構成成分也在「緩慢地作出貢獻」，因此他重申了歐洲央行在資產購買與利率方面的指導方針。

在談及全球外部形勢的近期改變時，德拉吉認為，歐洲央行正密切觀察金融市場穩定性風險，新興市場動盪對歐元區並不構成實質性風險。歐洲央行與英國央行在脫歐問題上合作不錯。希望英國脫歐方案不會破壞歐盟的單一市場機制，並正與英國央行探討如何準備無協議退歐，例如需要中央系統清算的衍生品「合約地位」應如何被監管等。

他也提到了全球主要國家貿易轉向保護主義的現象，認為在一定程度上，保護主義已經影響到了商業和市場信心。應準備好應對保護主義所造成的重大衝擊，如果保護主義者將已經宣布的保護主義措施付諸實踐，將會造成重大影響。但與英國脫歐問題一樣，目前還在準備應對階段。

據路透社統計，德拉吉此番言論推動歐元兌美元匯率漲至三個月新高，周一美股盤初，歐元短線從 1.1724 漲至 1.1815，日內漲 0.6% 並衝破 1.18 關口，創 6 月 14 日以來最高。在過去 10 天，歐元兌美元上漲了 2.5%，部分由於歐元區強勁經濟數據的提振。

歐元區主要國家公債殖利率也普遍上揚。10 年期德債殖利率一度漲超 5 個基點，至 0.5127% 的三個月最高。義大利、法國和英國的 10 年期公債殖利率也分別上漲 8.3、4.7 和 4.5 個基點。此外，周一美股時段，美元指數跌近 0.4%，跌破 94 關口。

Tempus Consulting 的市場主管 John Doyle 表示，德拉吉的言論重申了市場觀點，即其他央行正在收緊貨幣政策方面趕上聯準會的步伐。儘管周一德拉吉確認了會保持現有超低利率至少到 2019 年夏天，但他確認了會如期回撤直至取消買債量寬項目，對通膨和薪資的態度被解讀為鷹派言論。