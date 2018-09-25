巨虧之後的逆襲：年內收穫29%漲幅 這名對沖基金經理業績登頂

在遭遇不斷虧損帶來的痛苦之後，歐洲這位知名對沖基金經理終於揚眉吐氣。

據滙豐銀行最新公布的歐洲對沖基金業績表現排名，截至 9 月 14 日，Cripsin Odey 旗下資產規模約 7 億美元的 Odey European Inc 基金年內獲得 29% 的收益。這主要得益於他對義大利債市大幅波動的準確押注。

這和他近年來的表現形成鮮明對比。在 2008 年金融危機前成功做空銀行股而一戰成名後，Odey 孜孜不倦的看空市場。然而，他等待的市場崩潰卻一直沒到，這也令他遭遇慘痛的損失，2016 年虧損幅度高達 50%，去年又虧了 20%。

儘管如此，這也並未改變他的看法。在本月發給投資者的信中，他再次強調自己的看空觀點。他提到：

（旗下基金）已經做好了應對艱難時刻的準備，並針對未來危機的出現做了投資。

誰知道它什麼時候會發生？正如諾亞對懷疑者所說，「在水中艱難行走你能走多久？」

有意思的是，做空義大利債市助他登頂對沖基金業績排行榜，而另一方面，他的一些多頭持倉也收穫頗豐。

據彭博報導，Odey 是英國天空廣播和南非蘭德黃金資源這兩家公司的最大股東之一。而就在周一，這兩家公司都因收購相關消息影響而股價大漲。

上周六，康卡斯特用 400 億美元的總價在拍賣賽中跑贏了 21 世紀福斯，贏得對英國天空廣播公司的競購。周一天空廣播股價大漲 8.6%。

蘭德黃金資源周一表示，已同意全球第一大黃金公司加拿大巴里克黃金的 60 億美元收購計劃。蘭德黃金資源周一漲逾 5%。