矽料購料長約恐認列減損 法人估中美晶Q4轉虧壓力浮現

太陽能供應鏈因大陸需求放緩，產品報價反彈無力，本業虧損無法止血，潛在資產減損成了拖累帳上不定炸彈，截至去年底為止，中美晶 (5483) 長約採購金額仍有 14 億美元，法人預期，第四季將面臨購料長約潛在資產減損等壓力，減損金額逾 10 億元，單季將盈轉虧，虧損 5.3 億元，每股虧損 0.9 元。中國國改委、財政部、國家能源局於今年 5 月 31 日宣布，暫不安排 2018 年度普通太陽能電廠建設規模，政策一出，第二季太陽能產品報價幾乎全倒，生產設備、帳上存貨衍生資產減損的後遺症。



茂迪 (6244)、綠能(3519) 在第二季分認列資產減損 8.23 億元、9803 萬元，即使中美晶坐擁小金雞環球晶(6488)，半導體矽晶圓營收比重攀升到 87%，第二季稅後淨利 9.88 億元，上半年稅後淨利為 17.01 億元，每股稅後盈餘 2.93 元，為太陽能族群當中少數獲利公司。



第三季環球晶獲利貢獻仍佳，法人預期，中美晶單季獲利仍有 10 億元水準，每股盈餘 1.81 元，不過第四季矽料長約購料減損的壓力下，恐怕將由盈轉虧，虧損 5.3 億元，每股虧損 0.9 元，Hemlock 為中美晶主要矽料長約供應商，2016、2017 年購料預付貨款所提列減損金額分別為 10.22 億元以及 13.12 億元。

