台勝科利多簇擁爆量勁揚 認購權證成交居冠

半導體矽晶圓股台勝科 (3532-TW) 受惠於 6 月營收創歷史新高、近期即將開放信用交易，以及 9 月將辦理現金減資等多重利多題材下，早盤爆量勁揚 3.5%，攻到 160 元後遇壓震盪，台勝科相關認購權證也強強滾，早盤成交金額居冠。

受惠矽晶圓市場持續供不應求，台勝科維持全產全銷，6 月營收攀升到 13.92 億元，月增率為 5.5%，改寫歷史新高紀錄，在半導體矽晶圓市況熱絡下，台勝科訂單能見度已達年底，產品價格還有上漲空間，預計下半年表現有望比上半年佳。

台勝科目前的 12 吋月產能約 28 萬片，8 吋為 32 萬片，明年完成去瓶頸後，12 吋的月產能將可提升到 30.5 萬片。

台勝科自從掛牌以來就受限於大股東 (台塑、日商勝高) 持股過於集中、在外流通張數太少影響，導致無法開放信用交易的狀況，不過，該公司最新流通在外的股份已超越 15%，已符合開放信用交易的門檻，預期證交所 7 月底將公布的信用交易更新名單中，台勝科可望入列。

此外，台勝科將在 9 月進行大幅現金減資五成，預計每股退還 5 元現金，現金減資後股本將從目前的 77.57 億元大幅縮減為 38.79 億元，如整體獲利維持，有機會帶動每股獲利翻倍成長。

若投資人看好台勝科後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：台勝科統一 7A 購 01 (072829-TW)、台勝科統一 7A 購 03 (076036-TW)、台勝科國票 7B 購 01 (079166-TW) 等。