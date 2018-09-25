台股盤中─選舉概念股發威 風電、矽晶圓族群反彈 再戰萬一關卡

美股周一漲跌互見，但道瓊工業指數大跌 181.45 點作收，台股在中秋節連假過後開市，今 (25) 日早盤開低後呈現震盪，以選舉政策利多支撐的風電概念股、矽晶圓股、生技股等族群表現較搶眼，盤中一度衝達 11002.68 點，法人認為，盤中上漲家數較下跌家數多，代表市場氣氛改善，留意中小型股跌深反彈走勢。

台股早盤以 10959.56 點開出，下跌 12.85 點，股王大立光 (3008-TW) 開低，以 3760 元開低後再向下探低到 3700 元，盤中跌幅 2.97%；台積電 (2330-TW) 開平後力守紅盤，鴻海 (2317-TW) 開低翻紅小漲。

盤面上權值股表現平平，主要是以中小型股的題材及反彈帶動大盤走高，包括具有選舉政策題材的風電概念股，成為早盤領漲指標，台船、上緯投控、潤泰材、永冠 - KY 等股盤中亮燈漲停，另外，世紀鋼、新光鋼也是上漲攻勢。

漲價題材股的被動元件也是呈現反彈表現，國巨、奇力新買單進場拉抬；矽晶圓股及生技股也是撐盤指標，另外，原物料族群的鋼鐵盤中漲幅逾 1%，運輸股、觀光股漲幅也逾 1-3%，電子股、金融股小紅，推升大盤指數震盪後盤中數度攻上 11000 點之上。

國泰證期問處協理簡伯儀指出，台股今日開小低後震盪反彈，以 OTC 跌深反彈走勢較強，盤面上以選舉題材的風電概念股、生技等股的跌反彈表現較搶眼，值得觀察的是，上漲家數較下跌家數多，代表市場氣氛改善，後續可留意中小型股跌深反彈的表現。