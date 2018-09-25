【華冠投顧】MOSFET強勢軋空、離岸風電全噴出

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

9958 世紀鋼：

個股自起漲以來，漲幅已達 50% 左右，短線漲多之後，將進入震盪格局。

2208 台 船：

減資之後，橫向整理近一個月，今天過量直接鎖住，後續仍有機會表現。

3708 上 緯：

股價回落年線之下，雖已經進入空方趨勢，但是股價橫向整理許久，後續須觀察是否能夠站回年線之上。

5299 杰 力：

股價受被動元件拖累而回測年線，由等碼已相對沉澱，後續若能站回半年線，仍有機會帶量表現。

3317 尼克森：

股價跌破年線之後整理，由於年線上揚、股價今表態之後，有機會挑戰重回年線之上。

#一分鐘盤勢解析：

周四凌晨、美國聯準會將公佈會議決議，市場觀察的重點：除了升息之外，就是對於未來經濟預期為何？台股今天續強向上，不過指數量能沒有跟上，顯示法人對於聯準會的決議，目前是抱持觀望的角度。所以先前傳產股先把線型做上來，後續是否帶量噴出，皆以聯準會的決議為方向。

櫃買方面，今天量能進一步的升溫，個股方面則是由上周的矽晶圓類股，擴大到 MOSFET、LED、光學身上，後續被動元件族群是否反撲，就是櫃買能走多遠的判斷點；若量能跟上、行情延續，則櫃買指數有機會挑戰月線之上，此波行情都定調為強勢反彈。

另外，講了很久的風力發電，今天終於全面噴出，雖鋼鐵類股拉回整理，不過那也是因為 9 月份以來，風電鋼鐵股漲了三至五成的幅度，拉回整理也是正常的事情，而其它類股後續仍要觀察量能是否跟上。原則上，年底之前外商必須與本土廠商完成簽約，類股行情預期將可延續。

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