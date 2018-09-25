台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月25日

摩根士丹利等五大外資最新研究策略指出，台股具高殖利率誘因，加上台積電發威、央行可能升息，以及九合一大選支撐，可望力抗美中貿易戰等外在波動，第 4 季行情將震盪盤堅，萬點行情將延續至 2019 年。

看中亞太區市場成長與潛力，國際社群巨擘臉書全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋（Dan Neary）今（25 日）來台訪問三天，除將宣布與台灣在經濟、科技及人才三大領域，深化 9 項投資合作計畫，並首度與蔡英文總統會面，象徵我國和臉書合作邁向新的里程碑。

貿易戰延燒，台灣伺服器、網通及自行車等三大產業，加速啟動回台擴廠或前進東南亞設立生產基地計畫，考量購地蓋廠相對耗時，多傾向鎖定既有廠房擴產、購買現成廠房，或收購其他公司等方式因應，力拚年底前完成產能調配順利出貨，避開貿易戰衝擊。

經濟日報

五大外資看 Q4 台股 唱旺三大族群

郭台銘馬雲隔空論戰...AI 發展 兩同一異

貿易戰效應 三產業加速移台

工商時報

半導體投資吹防禦風

英國豬肉即將在台飄香

臉書投資台灣 9 大計畫曝光

聯合報

美中衝突 貿易延燒軍事

2 年期以上保單 14 天內可撤約

雨遮免錢 北台灣賣屋新招

蘋果日報

台大淪 oBike 墳場 台灣高層紛離職

蛋價飆到 33.5 元 估年底前難回跌

全台現有 66 萬件違建 六都想拆要花 15~67 年

中國時報

發表經貿摩擦白皮書 陸退出對美談判

離岸人民幣跌跤 台幣料跟貶

台央行可望連 9 凍

自由時報

國銀大清「洗」 OBU 關掉 5 萬戶

洗防資料庫 扁、馬、蔡都列入

70 萬家公司「透明申報」元月上路