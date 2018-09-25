潤泰材風電題材發威 吸引短線資金進駐股價急攻漲停

台股今 (25) 日在萬一關卡附近震盪整理，盤面上以風電題材材的表現最為強勢，搭上新興商機，潤泰材 (8463) 吸引短線資金進駐，股價開小低後急攻上漲停 32.2 元鎖死，盤中漲停追價價買單逾 700 張。

潤泰材看好離岸風電未來發展商機，加入台船 (2208-TW)、比利時海工大廠 GeoSea 組成的團隊，積極開發離岸風電基座水下灌漿材料，已將風電基座砂漿送交挪威專門從事海事認證的 DNV 集團認證中，力拚成為德國巴斯夫、丹麥 Densit 之外，全球第 3 家、亞洲第 1 家供應商。

潤泰材兩大事業分別是美特耐預拌砂漿、室內裝修，今年表現穩定，下半年進入傳統旺季，加上公共工程進入趕工季，預期水泥事業表現將較上半年好，法人預估，潤泰材今年全年營收獲利有機會較去年微幅成長。

潤泰材指出，預期今年水泥產能將維持現有水準，需求面因經濟成長率將上調，加上政府前瞻基礎建設加持，帶動對水泥的需求增加，預估前瞻計劃期間每年約可增加 180-200 萬公噸水泥需求，未來 5 年水泥需求將呈現正成長。

潤泰材預期今年水泥、爐石粉銷量目標為 63-71 萬公噸，建材銷量為 25-27 萬公噸；潤泰材表示，今年預拌砂漿 (美特耐) 市場展望維持正面成長，預估年銷售量可達 27 萬公噸。

風電題材發威，相關概念股為今日強勢指標，潤泰材早盤以 29.25 元開低，盤中在買盤進駐下急拉，放量攻上漲停鎖死。