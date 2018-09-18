傳海底撈IPO定價17.8元 為招股價上限 公開發售超購4倍

大陸連鎖火鍋店海底撈 (6862-HK) 昨 (17) 日結束為期一週的全球巡迴說明會，預計將於今 (18) 日定價，9 月 26 日上市。而據外電報導，海底撈 IPO 定價港幣 17.8 元，為招股價港幣 14.8-17.8 元上限。

市場消息透露，海底撈公開發售部分獲得約 4 倍超額認購，約 1.3 萬人申請；國際配售反應也很熱烈，因而勸告機構投資者取消訂單限價，以免最終未能獲分配股份。

機構配售則有 20 倍的超額認購，認購十分踴躍，包括中投、新加坡政府投資、挪威央行、UBS 全球資產管理、富達研究管理、野村證券等全球知名長線基金。

海底撈的 5 家基礎投資者中，高瓴和景林分別承諾 9000 萬美元；摩根士丹利投資管理和雪湖資本分別 8000 萬美元；Ward Ferry 為 3500 萬美元。

海底撈募集資金大約在港幣 80 億元左右。該公司此次赴港 IPO，每手 1000 股，入場費約港幣 1.8 萬港元，被稱為港股史上入場費最貴的新股。

按 2017 年營收計算，海底撈在中國和全球的中式餐飲市場中均排名第一，同時也是增長最快的中式餐飲品牌。海底撈在更新的招股書中表示，2018 年上半年海底撈實現營收人民幣 73.43 億元，較上年同期的 47.56 億元增長 54.4%，實現淨利潤 6.47 億元，年增 17%。