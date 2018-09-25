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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月21日 交易日  
  
停止融資    融資分配         停止融券          融券分配  股價波動      降    低  股    權  成 交 量      融券餘額 >=
                                                         過    劇      融資成數  過度集中  過度異常      融資餘額60%
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宏洲        群益臺灣加權反1  富邦科技                    大東                    昶和       東泥         新日光
嘉裕        正道             元大台商50                  本盟                    大統新創   大飲         健策
東華                         富邦摩台                    利勤                    本盟       福懋油
立益                         富邦發達                    巨庭                    銘旺科     大統益
佳和                         富邦金融                    國巨                    健和興     天仁
昶和                         元大MSCI台灣                旺宏                    旭隼       宏亞
三洋紡                       永豐臺灣加權                金像電                  元晶       達新
本盟                         富邦日本                    國碩                    遠雄來     地球
瑞利                         國泰日經225                 承啟                    統領       恆大
樂士                         元大歐洲50                  新美齊                  威宏-KY    南染
正峰新                       元大日經225                 奇力新                  泰昇-KY    怡華
億泰                         元大美債20正2               大毅                               昶和
毛寶                         國泰20年美債反1             華新科                             大統新創
懷特                         元大S&P日圓反1              同開                               程泰
燁興                         富邦歐洲                    喬鼎                               氣立
中鴻                         FH彭博高收益債              揚明光                             榮星
威致                         FH彭博新興債                貿聯-KY                            台硝
華豐                         FH富時不動產                樺漢                               永記
首利                         元大台灣高息低波            訊芯-KY                            日勝化
麗正                         群益道瓊美國地產            易華電                             德淵
東訊                         富邦臺灣優質高息            華園                               華廣
華泰                         FH富時高息低波              杜康-DR                            士紙
錸德                         新光內需收益                陽光能源-DR                        高興昌
倫飛                         宏洲                                                           東明-KY
虹光                         嘉裕                                                           鑫永銓
威盛                         東華                                                           六暉-KY
國碩                         立益                                                           隴華
銘旺科                       佳和                                                           承啟
統懋                         昶和                                                           銘旺科
翔耀                         三洋紡                                                         翔耀
太空梭                       本盟                                                           華新科
麗臺                         瑞利                                                           禾伸堂
華映                         樂士                                                           揚明光
吉祥全                       正峰新                                                         穎漢
憶聲                         億泰                                                           時碩工業
科風                         毛寶                                                           泰鼎-KY
和鑫                         懷特                                                           迎廣
力特                         燁興                                                           全國電
喬鼎                         中鴻                                                           陞泰
正達                         威致                                                           愛山林
晟鈦                         華豐                                                           潤弘
聯德                         首利                                                           遠雄來
同泰                         麗正                                                           夏都
新世紀                       東訊                                                           欣欣
誠研                         華泰                                                           統領
綠能                         錸德                                                           客思達-KY
誠創                         倫飛                                                           康師傅-DR
嘉威                         虹光                                                           杜康-DR
力銘                         威盛                                                           同方友友-DR
亞太電                       凌陽                                                           友佳-DR
達能                         國碩                                                           匯僑
清惠                         銘旺科                                                         一零四
慧友                         統懋                                                           欣天然
捷泰                         翔耀                                                           新海
互億                         太空梭                                                         欣高
天瀚                         麗臺                                                           全國
迅杰                         華映                                                           jpp-KY
華上                         吉祥全                                                         台數科
光麗-KY                      奇鋐                                                           南六
元晶                         憶聲                                                           基勝-KY
華冠                         科風                                                           波力-KY
裕豐                         和鑫                                                           泰昇-KY
寶徠                         力特                                                           吉源-KY
皇普                         喬鼎                                                           鼎炫-KY
陽明                         正達
六福                         晟鈦
康師傅-DR                    聯德
聖馬丁-DR                    同泰
神州-DR                      新世紀
耀傑-DR                      誠研
同方友友-DR                  綠能
晨訊科-DR                    誠創
友佳-DR                      嘉威
陽光能源-DR                  力銘
精熙-DR                      亞太電
中福                         達能
雷虎                         清惠
中視                         慧友
秋雨                         捷泰
慶豐富                       互億
新利虹                       天瀚
國光生                       迅杰
                             華上
                             光麗-KY
                             元晶
                             華冠
                             裕豐
                             寶徠
                             皇普
                             陽明
                             六福
                             康師傅-DR
                             聖馬丁-DR
                             神州-DR
                             耀傑-DR
                             同方友友-DR
                             晨訊科-DR
                             友佳-DR
                             陽光能源-DR
                             精熙-DR
                             中福
                             雷虎
                             中保
                             中視
                             秋雨
                             慶豐富
                             潤泰新
                             新利虹
                             國光生
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