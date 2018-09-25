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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月21日 交易日  
  
停止融資    融資分配  停止融券          融券分配  股價波動  降    低  股    權  成 交 量    融券餘額 >=
                                                  過    劇  融資成數  過度集中  過度異常    融資餘額60%
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合世        晟楠      富邦美債1-3                 振維                新昕纖    生泰        大國鋼
易威        寬魚國際  富邦美債7-10                迎輝                謚源      杏昌
穆拉德                富邦美債20年                撼訊                東林      寶島科
南璋                  元大美債7-10                松崗                欣厚-KY   其祥-KY
勝昱                  元大美債1-3                 環球晶              友銓      德麥
精確                  元大投資級公司債            奧斯特              達威      中華食
宏易                  群益15年IG電信債            花王                三圓      世坤
唐鋒                  群益15年IG科技債            大田                雙喜      萬國通
榮群                  群益10年IG金融債                                力泰      新昕纖
天宇                  國泰投資級公司債                                理銘      力肯
新零售                國泰5Y+新興債                                   亞都      祺驊
力新                  國泰1-5Y高收債                                  東凌-KY   世德
恩得利                富邦全球投等債                                  明揚      宏易
李洲                  富邦全球高收債                                  綠河-KY   長佳
凱柏實業              富邦中政債0-1                                   欣泰      瑞穎
元炬                  富邦A級公司債                                             大恭
及成                  FH中國政策債                                              永純
和進                  凱基中國債3-10                                            致振
耀勝                  凱基新興債10+                                             康聯訊
倚強                  凱基科技債10+                                             威潤
錦明                  合世                                                      創威
鑫創                  易威                                                      唐榮
廣寰科                穆拉德                                                    晉椿
點晶                  南璋                                                      久陽
建舜電                勝昱                                                      強新
泰谷                  宇隆                                                      松和
典範                  精確                                                      富強
長天                  宏易                                                      凌網
益通                  唐鋒                                                      李洲
振維                  榮群                                                      及成
鴻翊                  天宇                                                      耀勝
迎輝                  新零售                                                    倚強
欣厚-KY               力新                                                      至寶電
兆遠                  恩得利                                                    錦明
太欣                  李洲                                                      宇環
系統電                凱柏實業                                                  點晶
世紀                  元炬                                                      加百裕
華容                  及成                                                      幸康
建榮                  和進                                                      泰谷
立衛                  耀勝                                                      先益
天揚                  倚強                                                      重鵬
鈺創                  錦明                                                      泓格
佳總                  鑫創                                                      東林
合正                  廣寰科                                                    新鉅科
寶聯通                點晶                                                      緯軟
凱鈺                  建舜電                                                    晶達
德宏                  泰谷                                                      高技
合邦                  典範                                                      寶聯通
萬旭                  長天                                                      凱鈺
久正                  益通                                                      三聯
上揚                  振維                                                      合邦
全譜                  鴻翊                                                      業強
易通展                迎輝                                                      萬旭
安鈦克                欣厚-KY                                                   耕興
元隆                  兆遠                                                      撼訊
沛亨                  太欣                                                      信昌電
九暘                  系統電                                                    上揚
凱碩                  世紀                                                      全譜
全達                  華容                                                      易通展
奧斯特                建榮                                                      沛波
保銳                  立衛                                                      元隆
越峰                  天揚                                                      沛亨
英格爾                鈺創                                                      迅德
士開                  佳總                                                      倉和
昇益                  合正                                                      光菱
志嘉                  寶聯通                                                    蜜望實
富裔                  凱鈺                                                      星雲
正德                  德宏                                                      三圓
燦星旅                統盟                                                      昇益
富驛-KY               合邦                                                      三豐
劍湖山                萬旭                                                      雙喜
德記                  久正                                                      力泰
泰偉                  上揚                                                      豐謙
華義                  全譜                                                      理銘
昇華                  易通展                                                    惠普
得利影                安鈦克                                                    中連貨
鼎創達                元隆                                                      安心
花王                  沛亨                                                      易飛網
邦泰                  九暘                                                      亞都
                      凱碩                                                      老爺知
                      全達                                                      滿心
                      奧斯特                                                    東凌-KY
                      保銳                                                      德記
                      越峰                                                      弘帆
                      英格爾                                                    大展證
                      士開                                                      誠品生活
                      昇益                                                      泰偉
                      志嘉                                                      華義
                      富裔                                                      得利影
                      正德                                                      時報
                      燦星旅                                                    琉園
                      富驛-KY                                                   旭然
                      劍湖山                                                    捷必勝-KY
                      德記                                                      明揚
                      關中                                                      紅木-KY
                      泰偉                                                      綠河-KY
                      華義                                                      欣雄
                      昇華                                                      欣泰
                      得利影                                                    大汽電
                      時報
                      鼎創達
                      花王
                      邦泰
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