坐高鐵去香港！最全廣深港高鐵“乘車攻略”來了

今天，廣深港高鐵正式通車，時報君一早踏上深圳北－香港西九龍站的列車，為大家帶上第一手的資訊，並為各位準備了一份廣深港高鐵“乘車攻略”。

在正式發車之前，先看一眼，您所在的城市是否高鐵直通香港？票價多少？要多久到？

以下是高鐵直達香港的城市、票價及時間：

廣深地區，基本10～30分鐘一趟，跟市內公車差不多的發車頻率了。

接下來正式出發。

第一步買票

內地買票：跟平常買火車、高鐵票一樣。通過12306官網、電話95105105、人工視窗、自動售票機等多種方式，均可買到內地至香港的往返高鐵票。網站、電話訂票30天，其他購票方式28天。

香港買票：可通過港鐵網站、電話、視窗、自助售取票機及代售點買票；此外，如果是買內地的中轉票，比如上海至西安，可通過西九龍站內中鐵控股的櫃位，不過要收手續費的。站內有23個售票櫃位、39部售票機。支付方式包括港幣、人民幣、八達通、信用卡，以及微信、支付寶等電子支付。（注：售票機只接受港幣、八達通、 Visa payWave和感應式信用卡支付）。

行李規定：成人20公斤；兒童10公斤；體積長寬高和不大於130釐米。

改簽：在列車開出前60分鐘可免費改簽一次。

退票：開車前不足48小時、48小時至14天、15天或以上，退票手續費分別為票面價的50%、30%、5%。

注意：用現金買的票，在內地、香港兩地均可退票；非現金買的，只能在購買地退票。

這裡需要特別提醒幾點：

1、如果你人在香港，用12306訂票，是無法通過站內的自助售取票機取票的，只能在西九龍站的中鐵控股的櫃位前取票，並且要收手續費。很多人手機上都有安裝12306的APP，當他們從香港返回的時候，會習慣性地在12306上訂票，然後去自助機上取票，卻發現取不了。所以，要麼在內地把往返的票買好、取好，要麼通過西九龍站的售票視窗或自動售取票機上買票。最好不要在香港用12306訂票，麻煩且浪費手續費。

2、不可以先上車後補票！比如說我從長沙出發去香港，但發現香港的票沒有了，先買個到廣州的，上車後再補票到香港，這種方式不可以。凡沒有購買香港車票的乘客，越站到達香港，除加收應補票價五成費用，更需再繳交1500～3000元的附加費。如果是坐過站了怎麼辦呢？必須在到西九龍站前10分鐘內向站車工作人員提出，由其安排免費送回。

第二步乘車

時報君7點到達深圳北站，然後在站內刷身份證取紙質車票，7：43發車，取票+進站，至少需要預留半小時時間。記住，乘坐跨境高鐵不能刷身份證進站，必須取紙質車票。

至於香港方面，西九龍站建議至少提前45分鐘到達車站辦理出入境手續，發車前5分鐘停止上車。出入境大廳各設置30條自助和18條人工查驗通道，據西九龍出入境邊防檢查站負責人艾鋒介紹，會確保中國公民候檢時間不超過30分鐘。

列車首尾兩節車廂為一等座，共68個座位。

二等座共6節車廂，511個座位。貼心的是，每列座椅前均安裝了多地制式的插座。

高鐵上有WiFi，二等座乘客可在高鐵香港段免費使用一節15分鐘的WiFi，名稱為MTR Free WiFi。

高鐵香港段26公里，全部是在地下運行。高鐵從深圳北站發車19分鐘後，於8.01分到站西九龍。

第三步過關

過關包括兩步，一是出境，即離開內地；二是入境，即進入香港。

高鐵駛入西九龍站後，旅客在B4月臺層下車，乘電梯到B2層入境層，辦理內地出境程式。出境手續之後，直接往前走，離開內地口岸區，進入同一層的香港口岸區辦理香港入境程式。之後再驗票出匣，離開車站。

為了説明大家迅速到達所需區域，我們再來徹底認識一下西九龍站，它分為地面兩層，地下四層，各層用途如下：

第四步旅遊？購物？怎麼走？

出了高鐵站後，你可能茫然四顧，不知該往哪個方向走，接下來看時報君為您精心準備的攻略。

首先來瞭解西九龍站在香港所處的方位。它位於香港的油尖旺區，這個名字聽上去有點陌生，那我們把它名字拆開：油麻地、尖沙咀、旺角，是不是就很親切了呢？油尖旺區名字即由這三個地方組合而來，是香港的主要購物和零售中心。

再來看西九龍站的交通情況。其西面是港鐵九龍站，東面是港鐵柯士甸站，經行人隧道步行往柯士甸站，僅需約4分鐘，從這裡可以很方便地搭乘地鐵到尖沙咀等地，打車到尖沙咀，差不多15~20分鐘可到。到九龍地鐵站約10分鐘，從九龍地鐵站出發可以到香港迪士尼、香港機場。這張是地鐵的轉乘示意圖。

此外，從今年9月16日起，香港西九龍站北面的西九龍站巴士總站啟用，共有11條巴士線路，在30分鐘內可到達香港大部分商業區及住宅區。本身，以西九龍站為中心的5公里半徑範圍內，已包括香港近三成居住人口（210萬人）及近五成工作人口（170萬人）。

內地遊客到香港，一般是購物+旅遊。購物的話，尖沙咀是熱門地點，區內設有不少購物商場，包括新港中心、太陽廣場、美麗華商場、新世界中心等，其中的海港城是一超級大型商場，內含超過400間餐廳和商店。高德地圖顯示，從西九龍站出發，步行至海港城僅14分鐘，不到1公里。

走路到著名的旅遊景點星光大道，也不到半小時。

整個油尖旺區的景點和購物資源都還比較豐富，包括香港藝術館、香港體育館、香港歷史博物館、香港文化中心、香港天文臺、香港科學館、香港太空館、聖安德列堂、天際100香港觀景台、洪聖殿、天星碼頭、星光大道、尖沙咀海濱長廊、香港理工大學等均坐落於此。

雖然內地到香港的高鐵票，有的票價甚至比淡季的機票還貴，不過此高鐵站位置處於繁華地段，而且相對飛機而言，比較不受惡劣天氣影響，也算是一個不錯的選擇。

還有一些香港旅遊的小問題：

1.怎麼接電話？

不用換電話卡，出發之前通過運營商開通“香港日套餐”，中國移動是2.9元/天，接聽免費，回內地後再通知運營商取消即可。

2.怎麼上網？

香港很多地方都提供免費WiFi，比如西九龍站內每層樓都有WiFi點。如果你對上網有更高要求，打開支付寶，首頁－更多－購物娛樂－出境－境外上網－境外流量包：

這個介面有很多套餐可選擇，大家可以根據需要購買，一般是20元左右/天。這個購買的是香港3G網路，使用時需要在手機設置裡關閉4G網路（具體參看預訂須知）。此外在支付寶這個“境外”頁面中，還有很多商家的優惠券可以領取，可以瞧瞧有沒有用得上的。

3.怎麼付款？

商場內基本都支持銀聯卡、微信支付、支付寶，有時刷微信和支付寶還有獎勵，因此沒必要準備太多現金。一些小店不能用，需要用到港幣。

4.怎麼住宿？

很多人都以為香港酒店都是一兩千，因此不敢在那邊住宿，早去晚歸。其實如果要求不太高，還是有一些幾百塊的酒店可以選擇的，大家可以事先上網查詢預定。訂酒店前一定考慮好位置，如果是以娛樂購物為主，住在尖沙咀、銅鑼灣、油麻地等地會比較好。香港的青旅比較出名，但很多位置不在市中心。

香港地少人多，很多酒店房間僅能擺一張床，800元以下就算是經濟適用型了。9月中旬至次年3月是香港旅遊旺季，4月份是香港的展會旺季，酒店價格偏貴。

來源：證券時報網