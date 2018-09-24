OPEC：2040年前產油國須投資11兆美元才能應對需求

石油輸出國家組織 (OPEC) 在其年度展望報告中指出，未來 20 年石油產業將需要支出約 11 兆美元，才能滿足世界對原油日益增長的需求。

全球燃料的成本持續上揚是 OPEC 對未來的展望成真的基礎。在這個展望中，石油需求繼續成長，即使有更多的電動車上路，原油仍佔能源結構的最大比率。

OPEC 多年來一直警告，產油國不應滿足於投資未來的生產。在歷史性的油價下滑期間，2015 年和 2016 年的新產出支出大幅下降。

OPEC 秘書長 Mohammad Barkindo 在年度展望報告中表示，「雖然 2017 年的投資與前兩年相比略有回升，而且預期 2018 年將再次達到更高水平，但這個產業必須確保及時充足的投資，以免導致供應短缺，這一點在未來至關重要。」

該報告預測，2017 年至 2023 年間，全球石油需求將增加 730 萬桶，最終達到每天 1.045 億桶。到 2040 年，OPEC 認為全球每天消耗近 1.12 億桶石油。

這種成長數字將是提前反應的。在 2020 年達到每天增加 160 萬桶後，需求成長將在 2035 年至 2040 年間減緩至每天 20 萬桶。

最大的推力將是道路上車輛數量的增長，特別是在中國、印度和亞洲其他地區。OPEC 預測，到 2040 年，全球車輛將增加 1 倍以上，達到 24 億輛。

到那時，預估將有大約 3.2 億輛電動車在路上奔馳，約佔全球總車輛數的 13%。

OPEC 表示，美國未來 10 年內在滿足不斷成長的石油需求方面將發揮重要作用。

該集團預測，美國原油和其他液體油品產量將從去年的每天 1440 萬桶增加到 2025 年的每天 2020 萬桶。這項成長將主要來自該國的頁岩油田，鑽井人員使用先進技術來釋放石油和來自岩層的天然氣。

然而，OPEC 認為，美國的產量將在 2020 年代後半期的某個時候達到最高水平，並最終在 2040 年之前回落到每天 1700 萬桶左右。

值得注意的是，OPEC 部長們在 2014 年錯誤地預測，油價下滑將迫使高成本的美國頁岩油生產商關閉生產。相反，頁岩鑽探者降低了成本，OPEC 被迫削減產量以結束油價崩跌。

根據預測，未來幾年美國，巴西、加拿大和哈薩克的產量強勁成長不會給 OPEC 留下更多空間。然而，該組織認為它將在 2025 年左右開始增產，預計其產量將在 2025 年至 2040 年間每天增加約 800 萬桶至近 4000 萬桶，僅次於美國。

與此同時，世界目前的首要產油國俄羅斯的產量在 2023 年前可能持續保持在每天 1120 萬桶左右。這是因為俄羅斯的投資可能會阻止進一步的產量下降，同時對莫斯科的制裁將阻止該產行業在頁岩，深水和北極鑽探的投資。