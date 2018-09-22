OPEC討論增產可能 油價漲幅收斂

據路透社報導，石油輸出國組織歐佩克成員國與俄羅斯領導的其他產油國正在討論增產 50 萬桶／天的可能性，以抵消美國制裁引起的伊朗原油供應的減少。消息傳出後，原油價格漲幅收窄。

目前，布蘭特油價已經接近每桶 80 美元的四年高位。周四美國總統川普在推特上批評歐佩克組織，指責該地區雖然受到美國軍事保護，但仍在推升油價。川普寫道，

「我們保護中東國家，如果沒有我們，他們就不安全，但他們繼續推動油價上漲！我們會記住。壟斷組織歐佩克現在必須降價！」

川普今年已經多次發推文要求歐佩克成員國拿出行動來阻止油價上漲。

周五盤初，布蘭特油價一度漲至 80.12 美元，但在路透社報導之後急跌。截止發稿，布蘭特油價上漲 0.06%，暫報 78.75 美元／桶。

美國 WTI 油價盤中完全吐出稍早超過 1 美元的漲幅，轉而下跌 0.26%，觸及日低 70.14 美元／桶，隨後反彈。截止發稿，WTI 11 月原油期貨收漲 0.46 美元，漲幅 0.65%，報 70.78 美元 / 桶。

本周日，OPEC + 會議將在阿爾及利亞將舉行，會上將研討當前的原油市場形勢，並討論第四季的供應和需求目標。本周稍早，據俄羅斯塔斯社報導，Novak 稱 OPEC + 會議可能會討論石油產量提高 100 萬桶 / 日以上。

華爾街見聞此前文章提到，彭博社援引一名政府官員稱，俄羅斯目前石油產出為 1130 萬桶 / 日（在 1129 萬桶 / 日至 1136 萬桶 / 日之間波動），創下蘇聯解體後石油產出新高，主要來自於俄羅斯石油公司 Rosneft。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯在原油價格上的合作對國際油價影響明顯。2016 年 12 月，俄羅斯和沙烏地阿拉伯達成減產協議推高全球油價。兩國合作效果立竿見影，2017 年 10 月，油價提高到 60 美元 / 桶，2018 年 5 月布油價格突破 80 美元 / 桶。

而今年 6 月歐佩克成員國與其他產油國決定增產，來穩定油價，達到 100% 的產能，這意味著每天增產 100 萬／桶。

據路透社，消息人士表示，目前的討論尚未最終確定。但如果每天增產 50 萬／桶，意味著不需要達到 100% 的產能。而伊朗制裁可能導致伊朗石油供應減少 100 萬桶／天。

財經媒體 CNBC 報導，此前分析師認為，周日的會議不太可能產生重大的決定，但沙烏地阿拉伯阿拉伯作為最大的石油出口國，將面臨既要安撫川普，又要維持歐佩克組織內部團結的挑戰。提高產量，壓低油價將使一些成員國利益受損。

『新聞來源／華爾街見聞』