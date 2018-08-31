〈台鋼集團法說〉久陽年底單月產值上看1.5億元 產品組合轉佳毛利率看增

台灣鋼鐵集團旗下六角螺栓廠久陽 (5011-TW) 今日召開法說，董事長孫正強指出，目前產能逐月提升，目標第四季單月產能將達 3000 噸，單月產值上看 1.5 億元，且隨著毛利較高的內六角形螺栓出貨比重提升，毛利率也將穩健成長。

孫正強指出，目前久陽整體月產能約 2000 噸，第四季目標提升至單月 2500-3000 噸，屆時產值將達 1.3-1.5 億元，將推升營收大幅增長。

此外，今年上半年久陽內六角型螺栓比重已達 52%、外六角 48%；且其中毛利較佳 10.9 級的螺栓比重較去年翻倍，由於內六角平均售價 (ASP) 比外六角高約 10%，部分產品毛利率達 20% 以上；加上 10.9 級產品也因技術成分較高，均有助推升毛利率持續升溫。

至於原料線材的供應商中鋼連 5 季調漲盤價，孫正強指出，除了調漲產品報價外，也將部分料源需求轉往台鋼集團內的慶欣欣，有助成本降低 10-15%。

久陽今年以來成本與去年相比約增加 15%，但近期也已調漲產品報價，成功完全轉嫁，且公司每半個月就與客戶報價，對原料、市場狀況都能迅速反應。

目前久陽市場以外銷為主，歐洲佔 8 成、美國 12%、中南美洲 5%、中東地區 3%，公司指出，將集中資源拓展歐美市場，預計明年底歐洲將提升至 7 成，美洲則佔 3 成，累計 1-7 月久陽營收 6.48 億元，年增近 4 成。

久陽今年上半年在產品組合改善之下，稅後純益 1.91 億元，成功較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.46 元。