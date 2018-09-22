特斯拉目前「沒有真正的對手」 但電動車浪潮正在施加空前壓力

討論特斯拉的江河日下，已經成為一種新常態，除了對創始人馬斯克個人特徵的批判以外，最常見的觀點莫過於，曾經的先驅者特斯拉，現在已經有了一大批不容小覷的競爭對手。

伯恩斯坦似乎並不這麼認為。分析師 Toni Sacconaghi 分析了目前的電動車市場狀況，未來三年內，幾十款電動車都將面世開售，可能構成對電動車先驅特斯拉造成威脅。但目前特斯拉競爭壓力被誇大了，主要的對手至少要到 2020 年才會進入市場。

從產品與產品層面的競爭來看，特斯拉在未來幾年裡仍然所向披靡。儘管新晉電動車市場的產品眾多，但它們都未對特斯拉的 Model 3 構成真正的威脅。

伯恩斯坦肯定了特斯拉「無與倫比的品牌」優勢，認為如果單純是電動車方面，特斯拉甚至「沒有真正的競爭」。Toni Sacconaghi 並不是特斯拉的大多頭，他仍然保持對特斯拉的中性評級，目標價 325 美元。

「我們分析了到 2022 年，美國將發布的電動車，結果非常明顯。「伯恩斯坦分析師認為，兩年內，Model 3 預計能貢獻特斯拉 70% 的銷量，一直到 2022 年（或是到沃爾沃推出全電動的 Polestar 2 轎車時）都不會面臨「可觀的競爭」。

瑞銀比較了幾款電動車後，也同意 Model 3 的技術優勢，認為它是「比同行領先數年的、下一代、軍用級別的技術「。日產的 Leaf 和寶馬 i3 都不是其對手。

主要的競爭對手要到 2020 年才有可能出現。伯恩斯坦提到，屆時，Model S 豪華轎車或是 Model X 豪華 SUV，可能面臨來自奧迪 Etron Quattro 和捷豹 I-Pace 的競爭。

威脅不在於其他車企推出的電動車本身，而是參與者擴大後，電動車市場需求端的擴張。伯恩斯坦將其類比為 21 世紀初的數碼相機或閃存市場。

「在這兩種情況（數碼相機和閃存）中，先驅企業最終占據了大部分市佔率，…… 但市場的擴張是如此之快，所以索尼、SNE 和 PSTG 等新進入市場的參與者，依然能實現指數式增長。「

不過伯恩斯坦 Toni Sacconaghi 仍對特斯拉抱有信心，認為在「真正的競爭「出現後，就像蘋果及 iPhone 一樣，特斯拉仍有能力捍衛自己的市場市佔率。

伯恩斯坦分析師肯定了特斯拉的長期競爭力，但仍然指出了特斯拉的明顯短板。在未來兩三年裡可能都不會出現強勁競爭者的情況下，特斯拉的壓力「不在於競爭，而是執行」。

「特斯拉可以從 Model 3 中盈利、並保證其質量嗎？伯恩斯坦稱，「Model 3「越來越重要」。 瑞銀測算了 Model 3 及其零部件的成本後，認為特斯拉無法以低於 4.2 萬美元的售價實現盈利，而這一價格遠高於 Model 3 的 3.5 萬美元。

另一方面，華爾街見聞此前提到，在特斯拉大空頭 Vertical Group 分析師 Gordon Johnson 看來，掩蓋在產能問題下的另一個隱患時，特斯拉的需求仍然難保無虞。在競爭日益激烈以及客戶厭煩等待的情況下，特斯拉將面臨嚴重的需求不足問題，這種情況可能會出現在 2018 年第四季到 2019 年第一季的某個時點。

截至 2018 年 7 月 2 日，特斯拉汽車的網上預定量為 42 萬，而 2017 年 8 月這個數字就是 45.5 萬，今年 5 月為「超過 45 萬」。此外，迄今為止特斯拉交付了 28386 輛 Model 3，因此，就像我們上周所警告以及特斯拉管理層告訴我們的，在過去一年新訂單實際上是 0，對此特斯拉給的原因是交付車輛等待時間過長。

考慮到自 2017 年 8 月 2 日以來凈預約量基本沒有變化，以及上周特斯拉自己稱 Model 3 在過去一年沒有新增訂單，我們認為今天的數據更是證實了 Model 3 新增預約需求低迷已經持續了一段時間。

『新聞來源／華爾街見聞』