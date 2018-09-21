瑞銀上調目標價 AT&T盤前股價漲逾1.7%

AT&T 營運表現可望好轉，瑞銀 (UBS) 在最新報告中，將其股票評級由「中性」上調至「買入」，並調升目標價至 38 美元；今 (21) 日美股盤前，AT&T 股價漲逾 1.7%。

台北時間週五晚間 9 點 26 分，CNBC 數據顯示，AT&T 盤前股價上漲 1.73%，至 34.02 美元。

AT&T 盤前股價上漲。(圖：翻攝自 CNBC)

根據 CNBC 報導，瑞銀分析師 John Hodulik 表示，「我們認為，AT&T 的股票估值，接近歷史最低水平。」

AT&T 上半年的 EBITDA(稅前息前折舊前攤銷利潤) 下滑約 6%，但瑞銀預估，此一情形，即將好轉，AT&T 明年的 EBITDA 可望成長 2%。

瑞銀稱，「有鑑於 Wireless 和 Warner Media 的成長，以及娛樂產業下滑趨緩，將為股價提供上漲空間。」

瑞銀把 AT&T 股票評級由「中性」上調至「買入」，並將目標價從 33 美元，調高至 38 美元。

AT&T 第 2 季財報顯示，營收下滑約 2%，至 389.9 億美元，低於市場預期 (393.9 億美元)。

AT&T 第 2 季淨利為 51 億美元，高於去年同期表現 (39.2 億美元)，調整後每股純益 (EPS) 為 0.91 美元。