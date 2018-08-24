正隆對今年市場展望樂觀 盤中股價創波段新高後一度翻黑

正隆 (1904) 近期股價走揚，盤中股價一度達 22.3 元創波段新高，不過由於短線漲幅已大，8 月至今 (24) 日漲幅逾 29.2%，盤中股價出現獲利回吐，出現拉回整理，一度由紅翻黑。正隆第二季合併營收 106.93 億元，季增 6.11%、年增 2.27%，毛利率 20.64%、營益率 7.42%，稅後淨利 6.71 億元，每股盈餘(EPS)0.63 元，創同期新高。累計上半年合併營收 207.71 億元，年減 0.18%，毛利率 18.37%、營益率 5.43%，合併稅後淨利 30.81 億元，年增達 3.21 倍，每股盈餘 2.4 元，也創同期新高。



由於中國大陸因實施禁廢令，導致廢紙原料及工紙產品價格飆漲，正隆因已將海外營運重心移轉越南，中國大陸僅剩紙器廠，並未受此衝擊影響，反而擴大外銷量能，帶動台灣工紙稼動率突破 95%。



而正隆董事長鄭舒云日前曾指出，雖然造紙業面臨原物料大漲壓力，不過對今年市場展望仍樂觀，其中越南市場將是成長主力，台灣獲利將會增加，中國去年結束造紙廠僅剩紙器廠後，今年業績可望成長。